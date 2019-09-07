Мерсон: "Лестер" способен финишировать в топ-6"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, что "Лестер" способен финишировать в топ-6 Премьер-Лиги и попасть в еврокубки.

Подопечные Брендана Роджерса весьма обнадеживающим образом начали новый сезон и сейчас занимают третье место в Премьер-Лиге, уступая лишь "Ливерпулю" и "Манчестер Сити". По мнению Мерсона, "лисам" вполне по силам конкурировать с остальными командами, после двух фаворитов сезона.



"В данный момент "Лестер" в полном порядке, потому что Джейми Варди больше не выступает за сборную Англии, и это может быть их сезон. Было бы чересчур требовать от них попадания в топ-4, но, помимо "Манчестер Сити" и "Ливерпуля", нет какой-либо другой выдающейся команды".



"Нет совершенно никаких причин, почему "Лестер" не может финишировать в топ-6 и попасть в Европу. У них хороший тренер в лице Брендана Роджерса, а Варди снова на пике формы. Думаю, уход из сборной ему помог".



"Он больше отдыхает и может сосредоточиться на своем клубе. Он может забить кучу голов в этом сезоне. Мне всегда нравился Роджерс как тренер, и он хорошо делает свою работу. Я видел их против "Челси", и чем дальше, тем больше казалось, что они выиграют матч".



"Если они купят центрального защитника топ-уровня на замену Харри Магуайру, они будут в гонке. Они сильнейшие в группе преследования", — сообщил Мерсон Daily Star.