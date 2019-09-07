Венгер советует Салаху брать пример с Месси

Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер считает, что нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах слишком одержим забитыми голами.

В прошлый уикенд Салах вызвал негодование своего партнера по команде Садио Мане, когда не захотел поделиться мячом в выгодной ситуации в матче против "Бернли".



По мнению Венгера, именно этого качества и не хватает Салаху. Арсен советует игроку сборной Египта брать пример с Лионеля Месси из "Барселоны".



"У него есть схожие черты с Месси. Ему необходима стабильность Месси. Я считаю его игроком с хорошим завершающим ударом, однако Месси в этом плане полноценен — он также может отдать последний пас".



"Салах слегка одержим тем, чтобы забивать самому. Он определенно прибавит в этом отношении с возрастом и будет правильно определять момент, когда нужно отдать мяч, а когда — пробить самому".



"Однако он мне очень нравится, и у него огромный потенциал. У Мане тоже", — сообщил Венгер beIN Sports.