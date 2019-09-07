"Челси" предложит новый контракт Эмерсону

"Челси" собирается предложить новый контракт левому защитнику Эмерсону Палмери.

Новый сезон Эмерсон начал в качестве основного игрока команды Фрэнка Лэмпарда, целиком сыграв все четыре первых матча в Премьер-Лиге, а также 120 минут поединка за Суперкубок Европы.



Gazzetta dello Sport утверждает, что главный тренер "синих" собирается доверять Эмерсону и дальше. Свои намерения Лэмпард хочет подтвердить, заключив с итальянцем бразильского происхождения новый контракт.



Продлив сотрудничество с "Челси", 25-летний защитник сможет увеличить свою зарплату с 3.5 до 4.5 млн. фунтов в год плюс бонусы.



Отметим, что действующий контракт Эмерсона, купленного в январе 2018 у "Ромы" за 18 млн. фунтов, действителен до 2022 года.