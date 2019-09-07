"Вест Хэм" выступает за сохранение сроков летнего трансферного окна

Вест Хэм Как минимум один клуб в Премьер-Лиге хочет сохранить систему, при которой летнее трансферное окно в высшем английском дивизионе закрывается перед стартом сезона.

Когда в 2017 году клубы Премьер-Лиги голосовали за ранее закрытие летнего трансферного окна, то надеялись, что другие европейские чемпионаты последуют этому примеру.

Однако этого так и не произошло. Европейские клубы лишь получили преимущество, которое для них своими руками создали представители Премьер-Лиги.

Ожидается, что уже этой осенью на одном из ближайших собраний боссов клубов Премьер-Лиги состоится голосование за то, чтобы трансферное окно вновь было открыто до конца лета.

За откат принятых изменений выступает большинство клубов Премьер-Лиги — но не "Вест Хэм", чей вице-президент Каррен Брэйди сообщает о своей позиции через колонку в издании The Sun.

Брэйди объясняет, что при возвращении к прежним срокам трансферного окна клубы Премьер-Лиги вновь будут иметь хаотичный трехнедельный период на старте сезона, вдобавок вырастет вероятность панических покупок.


Метки Вест Хэм, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 07.09.2019 09:00

Количество просмотров Просмотров: 446

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. brown-ale 07.09.2019 09:15 # brown-ale
    Просто в Европе бюрократия. Нужно потерпеть пару лет, они придут к тому же, ведь идея здравая. Жаль, что англы идут на попятную.

    (ответить)

  2. noi39 07.09.2019 09:04 # noi39
    Большинство за,хаос продолжается!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: