"Вест Хэм" выступает за сохранение сроков летнего трансферного окна

Как минимум один клуб в Премьер-Лиге хочет сохранить систему, при которой летнее трансферное окно в высшем английском дивизионе закрывается перед стартом сезона.

Когда в 2017 году клубы Премьер-Лиги голосовали за ранее закрытие летнего трансферного окна, то надеялись, что другие европейские чемпионаты последуют этому примеру.



Однако этого так и не произошло. Европейские клубы лишь получили преимущество, которое для них своими руками создали представители Премьер-Лиги.



Ожидается, что уже этой осенью на одном из ближайших собраний боссов клубов Премьер-Лиги состоится голосование за то, чтобы трансферное окно вновь было открыто до конца лета.



За откат принятых изменений выступает большинство клубов Премьер-Лиги — но не "Вест Хэм", чей вице-президент Каррен Брэйди сообщает о своей позиции через колонку в издании The Sun.



Брэйди объясняет, что при возвращении к прежним срокам трансферного окна клубы Премьер-Лиги вновь будут иметь хаотичный трехнедельный период на старте сезона, вдобавок вырастет вероятность панических покупок.