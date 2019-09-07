"Вест Хэм" выступает за сохранение сроков летнего трансферного окна
Как минимум один клуб в Премьер-Лиге хочет сохранить систему, при которой летнее трансферное окно в высшем английском дивизионе закрывается перед стартом сезона.
Когда в 2017 году клубы Премьер-Лиги голосовали за ранее закрытие летнего трансферного окна, то надеялись, что другие европейские чемпионаты последуют этому примеру.
Однако этого так и не произошло. Европейские клубы лишь получили преимущество, которое для них своими руками создали представители Премьер-Лиги.
Ожидается, что уже этой осенью на одном из ближайших собраний боссов клубов Премьер-Лиги состоится голосование за то, чтобы трансферное окно вновь было открыто до конца лета.
За откат принятых изменений выступает большинство клубов Премьер-Лиги — но не "Вест Хэм", чей вице-президент Каррен Брэйди сообщает о своей позиции через колонку в издании The Sun.
Брэйди объясняет, что при возвращении к прежним срокам трансферного окна клубы Премьер-Лиги вновь будут иметь хаотичный трехнедельный период на старте сезона, вдобавок вырастет вероятность панических покупок.
07.09.2019 09:00
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Просто в Европе бюрократия. Нужно потерпеть пару лет, они придут к тому же, ведь идея здравая. Жаль, что англы идут на попятную.
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Большинство за,хаос продолжается!
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