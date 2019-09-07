"Ювентус" хочет переманить пятерых игроков из Премьер-Лиги

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри собирается устроить трансферный рейд на "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед", чтобы переманить пятерых игроков из английских клубов.

Лишь накануне издание Daily Mail сообщило, что чемпионы Серии А внимательно следят за ситуацией защитника Тоби Алдервейрелда и полузащитника Кристиана Эриксена, чьи контракты с "Тоттенхэмом" истекают следующим летом.



"Ювентус" надеется оформить отношения с обоими игроками уже в январе, когда Тоби и Кристиан смогут свободно вести переговоры с зарубежными клубами и даже заключить предварительные контракты.



Однако Gazzetta dello Sport утверждает, что парой звезд "Тоттенхэма" интерес Сарри к чемпионату, где он отработал один сезон у руля "Челси", не ограничивается.



Внимание итальянского специалиста также привлекли голкипер Давид Де Хеа, защитник Эрик Байи и полузащитник Неманья Матич из "Манчестер Юнайтед".



Как и Алдервейрелд с Эриксеном, Де Хеа тоже может стать свободным агентом следующим летом. "Красные дьяволы" готовы сделать своего первого номера самым высокооплачиваемым голкипером мира, но Давид не спешит подписывать новый контракт из-за сомнений насчет спортивных амбиций клуба.



При этом "Ювентус" готов предложить Де Хеа сравнимую зарплату благодаря отсутствию необходимости платить трансферную плату и гарантированную возможность выигрывать трофеи.



Что касается Байи и Матича, то они не станут свободными агентами следующим летом, однако оба находятся на обочине планов главного тренера "Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера, а потому могут быть доступны по привлекательной цене.