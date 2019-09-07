"Ювентус" хочет переманить пятерых игроков из Премьер-Лиги

Давид Де Хеа и Неманья Матич Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри собирается устроить трансферный рейд на "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед", чтобы переманить пятерых игроков из английских клубов.

Лишь накануне издание Daily Mail сообщило, что чемпионы Серии А внимательно следят за ситуацией защитника Тоби Алдервейрелда и полузащитника Кристиана Эриксена, чьи контракты с "Тоттенхэмом" истекают следующим летом.

"Ювентус" надеется оформить отношения с обоими игроками уже в январе, когда Тоби и Кристиан смогут свободно вести переговоры с зарубежными клубами и даже заключить предварительные контракты.

Однако Gazzetta dello Sport утверждает, что парой звезд "Тоттенхэма" интерес Сарри к чемпионату, где он отработал один сезон у руля "Челси", не ограничивается.

Внимание итальянского специалиста также привлекли голкипер Давид Де Хеа, защитник Эрик Байи и полузащитник Неманья Матич из "Манчестер Юнайтед".

Как и Алдервейрелд с Эриксеном, Де Хеа тоже может стать свободным агентом следующим летом. "Красные дьяволы" готовы сделать своего первого номера самым высокооплачиваемым голкипером мира, но Давид не спешит подписывать новый контракт из-за сомнений насчет спортивных амбиций клуба.

При этом "Ювентус" готов предложить Де Хеа сравнимую зарплату благодаря отсутствию необходимости платить трансферную плату и гарантированную возможность выигрывать трофеи.

Что касается Байи и Матича, то они не станут свободными агентами следующим летом, однако оба находятся на обочине планов главного тренера "Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера, а потому могут быть доступны по привлекательной цене.


Метки Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 07.09.2019 08:00

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  1. mancunia-planet 07.09.2019 08:27 # mancunia-planet
    Буй им!

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  2. chronicle 07.09.2019 08:17 # chronicle
    Ювентус такое гомно.
    Выжидает выжидает постоянно всех са подбирает. Поэтому в Европе сосо на постоянке. По ущербности Хуеве=Говнайтед

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  3. slash-lfc 07.09.2019 08:07 # slash-lfc
    Арсенал чемпион!

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  4. looserpool0apl 07.09.2019 08:04 # looserpool0apl
    О, геи нашли себя

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