"Ювентус" хочет переманить пятерых игроков из Премьер-Лиги
Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри собирается устроить трансферный рейд на "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед", чтобы переманить пятерых игроков из английских клубов.
Лишь накануне издание Daily Mail сообщило, что чемпионы Серии А внимательно следят за ситуацией защитника Тоби Алдервейрелда и полузащитника Кристиана Эриксена, чьи контракты с "Тоттенхэмом" истекают следующим летом.
"Ювентус" надеется оформить отношения с обоими игроками уже в январе, когда Тоби и Кристиан смогут свободно вести переговоры с зарубежными клубами и даже заключить предварительные контракты.
Однако Gazzetta dello Sport утверждает, что парой звезд "Тоттенхэма" интерес Сарри к чемпионату, где он отработал один сезон у руля "Челси", не ограничивается.
Внимание итальянского специалиста также привлекли голкипер Давид Де Хеа, защитник Эрик Байи и полузащитник Неманья Матич из "Манчестер Юнайтед".
Как и Алдервейрелд с Эриксеном, Де Хеа тоже может стать свободным агентом следующим летом. "Красные дьяволы" готовы сделать своего первого номера самым высокооплачиваемым голкипером мира, но Давид не спешит подписывать новый контракт из-за сомнений насчет спортивных амбиций клуба.
При этом "Ювентус" готов предложить Де Хеа сравнимую зарплату благодаря отсутствию необходимости платить трансферную плату и гарантированную возможность выигрывать трофеи.
Что касается Байи и Матича, то они не станут свободными агентами следующим летом, однако оба находятся на обочине планов главного тренера "Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера, а потому могут быть доступны по привлекательной цене.
07.09.2019 08:00
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Буй им!
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Ювентус такое гомно.
Выжидает выжидает постоянно всех са подбирает. Поэтому в Европе сосо на постоянке. По ущербности Хуеве=Говнайтед
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Арсенал чемпион!
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О, геи нашли себя
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