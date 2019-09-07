Дармиан не жалеет о проведенном в "Юнайтед" времени

Защитник "Пармы" Маттео Дармиан заявил, что не жалеет о проведенном в "Манчестер Юнайтед" времени.

В 2015 году Дармиан переезжал из "Торино" на "Олд Траффорд", считаясь одним из самых перспективных крайних защитников в европейском футболе.



Более-менее основным игроком Маттео был только в свой первый английский сезон, затем превратившись в глубокого резервиста. Минувшим летом 29-летний итальянец вернулся на родину, однако не считает, что впустую потратил время в "Юнайтед".



"Согласиться на переход в "Манчестер Юнайтед" было легко. Когда носишь такую важную футболу, это является источником гордости и накладывает определенную ответственность".



"Это был опыт, который я бы пережил снова. Это было очень важно для моей карьеры, потому что я испытал себя в другой культуре и другом футболе, и это определенно помогло мне вырасти на поле и за его пределами".



"Я очень хотел играть, и соблазн вернуться в Италию подтолкнул меня к отъезду из Манчестера. Будучи профессионалом, ты всегда должен принимать решения тренера. Ты должен упорно работать, чтобы всегда быть готовым", — цитирует Дармиана Football Italia.