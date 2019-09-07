Кристиан Пулишич благодарен Лэмпарду

Кристиан Пулишич Атакующий полузащитник "Челси" Кристиан Пулишич благодарен своему наставнику Фрэнку Лэмпарду, который помог ему адаптироваться на "Стэмфорд Бридж".

Несмотря на то, что "Челси" согласовал приобретение Пулишича у дортмундской "Боруссии" за 58 миллионов фунтов еще в январе, к лондонцам Кристиан присоединился только минувшим летом.

20-летний американец без раскачки заиграл в своей новой команде, выходя в стартовом составе на три последних матча в Премьер-Лиге. Кристиан доволен, как началась его английская карьера.

"Это удивительно. Я имею ввиду, что у меня есть все, на что я надеялся, и даже больше".

"Фрэнк — отличный парень, и он так сильно мне помог. Он понимает, откуда я пришел, и он действительно хорошо справляется со своей работой. Он помогает мне и учит нас, что особенно важно, когда в команде так много молодых игроков", – цитирует Пулишича Daily Mail.


Метки Лэмпард, Пулишич, Челси

Автор mihajlo   

Дата 07.09.2019 06:00

Количество просмотров Просмотров: 70

Поиск: