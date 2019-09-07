Кристиан Пулишич благодарен Лэмпарду

Атакующий полузащитник "Челси" Кристиан Пулишич благодарен своему наставнику Фрэнку Лэмпарду, который помог ему адаптироваться на "Стэмфорд Бридж".

Несмотря на то, что "Челси" согласовал приобретение Пулишича у дортмундской "Боруссии" за 58 миллионов фунтов еще в январе, к лондонцам Кристиан присоединился только минувшим летом.



20-летний американец без раскачки заиграл в своей новой команде, выходя в стартовом составе на три последних матча в Премьер-Лиге. Кристиан доволен, как началась его английская карьера.



"Это удивительно. Я имею ввиду, что у меня есть все, на что я надеялся, и даже больше".



"Фрэнк — отличный парень, и он так сильно мне помог. Он понимает, откуда я пришел, и он действительно хорошо справляется со своей работой. Он помогает мне и учит нас, что особенно важно, когда в команде так много молодых игроков", – цитирует Пулишича Daily Mail.