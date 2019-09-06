Эллардайс считает, что МЮ и "Челси" могут не попасть в топ-6

Бывший наставник сборной Англии Сэм Эллардайс считает, что "Манчестер Юнайтед" и "Челси" могут не попасть в топ-6 Премьер-Лиги в этом сезоне.

После четырех первых туров нового сезона "Юнайтед" и "Челси" имеют в своем активе по пять очков из 12 возможных, одержав только по одной победе.



Тренерские навыки Оле Гуннара Сульшера и Фрэнка Лэмпарда по-прежнему вызывают большие вопросы. Есть сомнения и насчет обилия молодежи в обеих командах, и Эллардайс видит в этом шанс для "Лестера" и "Эвертона" разбить устоявшуюся топ-6.



"Думаю, "Эвертон" должен ворваться в топ-6. Если они собираются это сделать, то сейчас как раз подходящий сезон для этого".



"Челси" оказался в сложной ситуации, но также я сочувствую "Манчестер Юнайтед". В этом году у "Юнайтед" состав еще моложе, чем у "Челси". Прежде я, наверное, еще никогда не видел, чтобы в команде оставалось так мало опытных игроков".



"Думаю, у "Юнайтед" могут возникнуть определенные трудности, как и у "Челси", так что это оставляет шансы командам вроде "Эвертона".



"Я не думаю, что "Вулверхэмптон" попадает в топ-6, потому что они впервые за очень, очень долгое время выступают в Европе, и это наложит свой отпечаток, как мы убедились на примере "Бернли" в прошлом году. Им будет сложно", — сообщил Эллардайс talkSPORT.