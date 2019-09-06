Маунт рассказал, что дополнительно занимается с Лэмпардом

Полузащитник "Челси" Мейсон Маунт рассказал, что дополнительно занимается с Фрэнком Лэмпардом после тренировок и всячески прислушивается к советам своего наставника.

20-летний Маунт в отличной форме начал новый сезон, забив два гола в четырех матчах Премьер-Лиги. Благодаря этому Мейсон впервые в своей карьере был вызван в сборную Англии.



Сам Маунт связывает свой прогресс с той работой, которую он проделывает совместно с Лэмпардом. Мейсон считает Фрэнка лучшим учителем для себя.



"После тренировок мы вместе работаем над завершающим ударом, мы разговариваем каждый день — особенно после матчей — о том, как я могу играть лучше и куда мне совершать рывки в штрафной площади".



"Я постоянно разговариваю с ним и пытаюсь учиться каждый день, но в основном это происходит после тренировок, когда я отрабатываю удар. Нет человека лучше, чтобы учиться у него".



"Мы раз или два перекинулись словами по поводу моего вызова в сборную. Он сказал, что я должен гордиться этим. Он сказал: "Езжай и получай удовольствие".



"Это удивительные времена для английского футбола, и он просто сказал, чтобы я наслаждался игрой за сборную", — цитирует Маунта Daily Express.