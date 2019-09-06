Кепа: "Конфликт с Сарри был исчерпан на следующий день"

Голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага рассказал, что его конфликт с бывшим наставником "синих" Маурицио Сарри был исчерпан уже на следующий день после проигранного финала Кубка Лиги против "Манчестер Сити".

Напомним, Кепа шокировал всех, когда отказался подчиниться решению Сарри заменить его на Вилли Кабальеро перед серией пенальти в матче на "Уэмбли" в прошлом сезоне.



24-летний испанец довольно скоро осознал свою неправоту и помирился с Сарри, вместе с которым они финишировали в топ-4 Премьер-Лиги и выиграли Лигу Европы.



"Я не горжусь тем, что произошло. Ту неделю я жил в шторме".



"Та ситуация случилась для меня как вспышка. Все произошло очень быстро и дало большую пищу для разговоров. Я извинился, а он (Сарри) объяснил, что он чувствовал. Мы все уладили на следующий день".



"Это была неприятная ситуация, но мы сохранили хорошие отношения и отлично завершили сезон. Впредь я буду спрашивать тренера в перерыве между экстра-таймами!" — цитирует Кепу Football.London.