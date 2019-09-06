"Сити" отказался от покупки Коутиньо
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отказался от приобретения полузащитника Филиппе Коутиньо у "Барселоны" минувшим летом.
Окончательно разочаровавшись в Коутиньо спустя полтора года после его приобретения у "Ливерпуля", "Барселона" решила избавиться от Филиппе минувшим летом.
Как сообщают испанский телеканал Tv3 и газета Marca, "Сити" был одним из клубов, которым "Барса" предложила 27-летнего игрока сборной Бразилии.
Однако на тот момент у Гвардиолы были другие приоритеты — "горожане" вели переговоры с "Атлетико" по Родри и пытались укрепить линию обороны, поэтому предложение приобрести Коутиньо было отклонено.
Добавим, что "Барсе" так и не удалось найти покупателя на Коутиньо, в результате чего Филиппе отправился в "Баварию" на правах аренды за 7.6 млн. фунтов и опцией выкупа за 107 млн. фунтов следующим летом.
06.09.2019 19:00
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путалона пидораз
специально. назло лфк хотели продат м сиси
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Слишком жирный ценник даже для эмси
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