"Сити" отказался от покупки Коутиньо

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отказался от приобретения полузащитника Филиппе Коутиньо у "Барселоны" минувшим летом.

Окончательно разочаровавшись в Коутиньо спустя полтора года после его приобретения у "Ливерпуля", "Барселона" решила избавиться от Филиппе минувшим летом.



Как сообщают испанский телеканал Tv3 и газета Marca, "Сити" был одним из клубов, которым "Барса" предложила 27-летнего игрока сборной Бразилии.



Однако на тот момент у Гвардиолы были другие приоритеты — "горожане" вели переговоры с "Атлетико" по Родри и пытались укрепить линию обороны, поэтому предложение приобрести Коутиньо было отклонено.



Добавим, что "Барсе" так и не удалось найти покупателя на Коутиньо, в результате чего Филиппе отправился в "Баварию" на правах аренды за 7.6 млн. фунтов и опцией выкупа за 107 млн. фунтов следующим летом.