"Сити" отказался от покупки Коутиньо

Филиппе Коутиньо Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отказался от приобретения полузащитника Филиппе Коутиньо у "Барселоны" минувшим летом.

Окончательно разочаровавшись в Коутиньо спустя полтора года после его приобретения у "Ливерпуля", "Барселона" решила избавиться от Филиппе минувшим летом.

Как сообщают испанский телеканал Tv3 и газета Marca, "Сити" был одним из клубов, которым "Барса" предложила 27-летнего игрока сборной Бразилии.

Однако на тот момент у Гвардиолы были другие приоритеты — "горожане" вели переговоры с "Атлетико" по Родри и пытались укрепить линию обороны, поэтому предложение приобрести Коутиньо было отклонено.

Добавим, что "Барсе" так и не удалось найти покупателя на Коутиньо, в результате чего Филиппе отправился в "Баварию" на правах аренды за 7.6 млн. фунтов и опцией выкупа за 107 млн. фунтов следующим летом.


Метки Бавария, Барселона, Коутиньо, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 06.09.2019 19:00

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  1. chr1s8rown 06.09.2019 19:10 # chr1s8rown
    путалона пидораз
    специально. назло лфк хотели продат м сиси

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  2. chebrec 06.09.2019 19:08 # chebrec
    Слишком жирный ценник даже для эмси

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