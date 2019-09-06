Гиггз: "Джеймс в правильном клубе"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз уверен, что вингера Даниэля Джеймса ждет большое будущее в клубе с "Олд Траффорд".

21-летний Джеймс блестяще начал свою карьеру в "Юнайтед" после перехода из "Суонси" за 15 миллионов фунтов минувшим летом, забив три гола в четырех матчах Премьер-Лиги.



Гиггз рад за своего подопечного по сборной Уэльса и верит, что Даниэль продолжит развиваться под наблюдением Оле Гуннара Сульшера.



"Мы говорим о клубе, где любят вингеров. Там любят, когда их игроки пытаются обыграть соперника на скорости, вызывая восхищение у фанатов".



"Все мы знаем, на что способен Дэн и чего он добился — особенно в последние восемь или девять месяцев. Он становится лучше и лучше".



"Он в правильном клубе. Оле позаботится о нем правильным образом, потому что он знает, когда его нужно выпускать".



"Я рад за Дэна. Он не потеряет почву под ногами — он очень приземленная личность, и он в правильном клубе, который не позволит ему парить в небесах", — цитирует Гиггза BBC.