Гиггз: "Джеймс в правильном клубе"
Легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз уверен, что вингера Даниэля Джеймса ждет большое будущее в клубе с "Олд Траффорд".
21-летний Джеймс блестяще начал свою карьеру в "Юнайтед" после перехода из "Суонси" за 15 миллионов фунтов минувшим летом, забив три гола в четырех матчах Премьер-Лиги.
Гиггз рад за своего подопечного по сборной Уэльса и верит, что Даниэль продолжит развиваться под наблюдением Оле Гуннара Сульшера.
"Мы говорим о клубе, где любят вингеров. Там любят, когда их игроки пытаются обыграть соперника на скорости, вызывая восхищение у фанатов".
"Все мы знаем, на что способен Дэн и чего он добился — особенно в последние восемь или девять месяцев. Он становится лучше и лучше".
"Он в правильном клубе. Оле позаботится о нем правильным образом, потому что он знает, когда его нужно выпускать".
"Я рад за Дэна. Он не потеряет почву под ногами — он очень приземленная личность, и он в правильном клубе, который не позволит ему парить в небесах", — цитирует Гиггза BBC.
06.09.2019 18:00
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Последние комментарии:
Ахуенный трансфер!
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достаточно забить 2 гола и можно давать контракт на 120к в неделю
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ставлю пряники против тапочек что этого талантливого пацана там ждет только деградация, как всяких рэшфордов, марсиалей и тд
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