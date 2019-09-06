Смоллинг допускает, что не вернется в "Юнайтед"
Защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг заявил, что его пребывание в Серии А может не ограничиться одним сезоном.
Приход в "Юнайтед" дорогостоящего Харри Магуайра минувшим летом подтолкнул Смоллинга к отъезду с "Олд Траффорд" в поисках регулярной игровой практики.
Так 29-летний англичанин присоединился к "Роме" на правах аренды, рассчитанной до июня 2020. Однако Крис готов задержаться в Италии подольше.
"Когда мне предоставилась эта возможность, я был очень в ней заинтересован и очень хотел сюда отправиться".
"Все случилось очень быстро, и теперь я сосредоточен на ближайшем матче и хочу войти в ритм с методами тренера, чтобы затем провести очень хороший сезон".
"Я получил возможность перейти в большой клуб, и если клуб будет доволен мой, тогда я определенно могу предоставить свое долгосрочное будущее в Италии".
"У меня всегда было желание попробовать себя за рубежом, а "Рома", будучи большим клубом с большими амбициями, дала мне такую возможность".
"Я не хочу, чтобы мне было о чем жалеть в своей жизни. Я в предвкушении этого нового опыта. Я слышал много замечательных вещей об Италии и Риме, и я определенно получу удовольствие от этого опыта", — цитирует Смоллинга Sky Sports.
06.09.2019 17:00
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