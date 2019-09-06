"Ювентус" нацелился на Алдервейрелда и Эриксена
"Ювентус" хочет подписать звезд "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелда и Кристиана Эриксена свободными агентами.
Как известно, действующие трудовые договоры Тоби и Кристиана истекают в конце сезона, и уже с января оба игрока смогут свободно вести переговоры с зарубежными клубами и даже заключить предварительные контракты.
Этим и надеется воспользоваться "Ювентус", который за последние годы подписал немало звезд безо всякой компенсации, включая Аарона Рэмси и Адриена Рабьо минувшим летом.
Daily Mail сразу же добавляет, что чемпионы Серии А рискуют столкнуться к конкуренцией других клубов. На Алдервейрелда также претендует "Интер", а заполучить Эриксена хотят "Манчестер Юнайтед" и "Реал".
Проще всего "Ювентусу" будет договориться с Алдервейрелдом, в котором клуб из Турина видит замену для Джорджо Кьеллини и Даниэле Ругани — первый может завершить карьеру следующим летом, а второй, вероятно, будет продан.
06.09.2019 16:00
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Последние комментарии:
Юве такой Юве))
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мусоросборник. для внутренней арены достаточно
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Де Хею не забудьте))
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Ахахах)) в своём репертуаре))
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Вот жуки юветусовские всех топариков забесплатно забирают
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