"Ювентус" нацелился на Алдервейрелда и Эриксена

"Ювентус" хочет подписать звезд "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелда и Кристиана Эриксена свободными агентами.

Как известно, действующие трудовые договоры Тоби и Кристиана истекают в конце сезона, и уже с января оба игрока смогут свободно вести переговоры с зарубежными клубами и даже заключить предварительные контракты.



Этим и надеется воспользоваться "Ювентус", который за последние годы подписал немало звезд безо всякой компенсации, включая Аарона Рэмси и Адриена Рабьо минувшим летом.



Daily Mail сразу же добавляет, что чемпионы Серии А рискуют столкнуться к конкуренцией других клубов. На Алдервейрелда также претендует "Интер", а заполучить Эриксена хотят "Манчестер Юнайтед" и "Реал".



Проще всего "Ювентусу" будет договориться с Алдервейрелдом, в котором клуб из Турина видит замену для Джорджо Кьеллини и Даниэле Ругани — первый может завершить карьеру следующим летом, а второй, вероятно, будет продан.