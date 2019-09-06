"Ювентус" нацелился на Алдервейрелда и Эриксена

Кристиан Эриксен и Тоби Алдервейрелд "Ювентус" хочет подписать звезд "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелда и Кристиана Эриксена свободными агентами.

Как известно, действующие трудовые договоры Тоби и Кристиана истекают в конце сезона, и уже с января оба игрока смогут свободно вести переговоры с зарубежными клубами и даже заключить предварительные контракты.

Этим и надеется воспользоваться "Ювентус", который за последние годы подписал немало звезд безо всякой компенсации, включая Аарона Рэмси и Адриена Рабьо минувшим летом.

Daily Mail сразу же добавляет, что чемпионы Серии А рискуют столкнуться к конкуренцией других клубов. На Алдервейрелда также претендует "Интер", а заполучить Эриксена хотят "Манчестер Юнайтед" и "Реал".

Проще всего "Ювентусу" будет договориться с Алдервейрелдом, в котором клуб из Турина видит замену для Джорджо Кьеллини и Даниэле Ругани — первый может завершить карьеру следующим летом, а второй, вероятно, будет продан.


Метки Алдервейрелд, Тоттенхэм, Эриксен, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 06.09.2019 16:00

Количество просмотров Просмотров: 405

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  1. fanstevengerrard 06.09.2019 16:50 # fanstevengerrard
    Юве такой Юве))

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  2. dallaslp 06.09.2019 16:18 # dallaslp
    мусоросборник. для внутренней арены достаточно

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  3. largo-winch 06.09.2019 16:14 # largo-winch
    Де Хею не забудьте))

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  4. iceteam 06.09.2019 16:10 # iceteam
    Ахахах)) в своём репертуаре))

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  5. chebrec 06.09.2019 16:08 # chebrec
    Вот жуки юветусовские всех топариков забесплатно забирают

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