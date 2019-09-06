"Сити" договорился о покупке сербского нападающего

"Манчестер Сити" достиг договоренности о приобретении нападающего "Чукарички" Слободана Тедича.

По информации Manchester Evening News, скауты чемпионов Премьер-Лиги достаточно долго следили за сербом черногорского происхождения, и в конце концов на "Этихад" решили приобрести Тедича.



Сделка стоимостью 3 миллиона евро (2.7 млн. фунтов) уже полностью согласована, и 19-летний Тедич присоединится к "Сити" с возобновлением трансферного окна в январе. Слободан не сразу вольется в первую команду, а будет работать с U-23.



"Он давно находился на радаре у "Сити", их скауты часто приезжали посмотреть на него. Были матчи, когда мы даже не знали об их присутствии на стадионе. Они видели все его матчи, каждое его движение, и это вполне нормальная практика для одного из крупнейших клубов в мире".



"Когда они официально обратились к нам, мы легко и быстро договорились. Эта сделка является подтверждением того, мы хорошо делаем свою работу, а также лучшей рекламой "Чукарички" и сербского футбола в целом, насколько это только возможно", — сообщил спортивный директор белградского клуба Ненад Миросавлевич.