"Сити" договорился о покупке сербского нападающего

Слободан Тедич "Манчестер Сити" достиг договоренности о приобретении нападающего "Чукарички" Слободана Тедича.

По информации Manchester Evening News, скауты чемпионов Премьер-Лиги достаточно долго следили за сербом черногорского происхождения, и в конце концов на "Этихад" решили приобрести Тедича.

Сделка стоимостью 3 миллиона евро (2.7 млн. фунтов) уже полностью согласована, и 19-летний Тедич присоединится к "Сити" с возобновлением трансферного окна в январе. Слободан не сразу вольется в первую команду, а будет работать с U-23.

"Он давно находился на радаре у "Сити", их скауты часто приезжали посмотреть на него. Были матчи, когда мы даже не знали об их присутствии на стадионе. Они видели все его матчи, каждое его движение, и это вполне нормальная практика для одного из крупнейших клубов в мире".

"Когда они официально обратились к нам, мы легко и быстро договорились. Эта сделка является подтверждением того, мы хорошо делаем свою работу, а также лучшей рекламой "Чукарички" и сербского футбола в целом, насколько это только возможно", — сообщил спортивный директор белградского клуба Ненад Миросавлевич.


Метки Манчестер Сити, Тедич, Чукарички

Автор mihajlo   

Дата 06.09.2019 15:00

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Последние комментарии:




  1. makeewadim 06.09.2019 15:32 # makeewadim
    это так продешевить.. спортивный "директор" наверное , что то поимел от этой продажи!

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  2. anthony30 06.09.2019 15:19 # anthony30
    Bсё решают деньги шейхов

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  3. iceteam 06.09.2019 15:04 # iceteam
    Ждём комментарии колбасников, что деньги шейхов всё решают

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  4. tyhonovecky 06.09.2019 15:03 # tyhonovecky
    КОРОЛИ!!!

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