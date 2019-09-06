"Сити" договорился о покупке сербского нападающего
"Манчестер Сити" достиг договоренности о приобретении нападающего "Чукарички" Слободана Тедича.
По информации Manchester Evening News, скауты чемпионов Премьер-Лиги достаточно долго следили за сербом черногорского происхождения, и в конце концов на "Этихад" решили приобрести Тедича.
Сделка стоимостью 3 миллиона евро (2.7 млн. фунтов) уже полностью согласована, и 19-летний Тедич присоединится к "Сити" с возобновлением трансферного окна в январе. Слободан не сразу вольется в первую команду, а будет работать с U-23.
"Он давно находился на радаре у "Сити", их скауты часто приезжали посмотреть на него. Были матчи, когда мы даже не знали об их присутствии на стадионе. Они видели все его матчи, каждое его движение, и это вполне нормальная практика для одного из крупнейших клубов в мире".
"Когда они официально обратились к нам, мы легко и быстро договорились. Эта сделка является подтверждением того, мы хорошо делаем свою работу, а также лучшей рекламой "Чукарички" и сербского футбола в целом, насколько это только возможно", — сообщил спортивный директор белградского клуба Ненад Миросавлевич.
06.09.2019 15:00
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Последние комментарии:
это так продешевить.. спортивный "директор" наверное , что то поимел от этой продажи!
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Bсё решают деньги шейхов
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Ждём комментарии колбасников, что деньги шейхов всё решают
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КОРОЛИ!!!
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