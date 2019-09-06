Дебют Дринкуотера за "Бернли" откладывается из-за таинственной травмы

Принадлежащему "Челси" полузащитнику Данни Дринкуотеру придется подождать своего дебюта за "Бернли" из-за таинственной травмы.

Напомним, в прошлом месяце "бордовые" арендовали Дринкуотера до конца сезона 2019/20, но пока Данни не сыграл ни минуты за команду Шона Дайча.



Последний раз 29-летний англичанин участвовал в матче Премьер-Лиги еще 18 месяцев назад, и эта серия продолжается.



Как стало известно Daily Mail, возвращение Дринкуотера на футбольное поле придется подождать еще минимум две недели. Задержка вызвана травмой неизвестного характера.



Известно лишь то, что это повреждение Данни получил за пределами тренировочной базы — в результате нападения или драки.