Чонг подтвердил, что обсуждает с МЮ новый контракт
Вингер Тахит Чонг подтвердил, что уже ведет переговоры со своим клубом о новом контракте.
Главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер высоко ценит талантливого Чонга, стараясь держать Тахита близ первой команды еще с прошлого сезона.
Минувшим летом Сульшер так и не отпустил 19-летнего Чонга в аренду. Доказать свои большие планы на голландского юниора Оле Гуннар собирается в том числе с помощью нового контракта.
"Конечно, мы общаемся насчет нового контракта, но пока слишком рано делать какие-либо выводы. Сезон длинный, поэтому давайте посмотрим. Впереди много соревнований, и именно на этом я сосредоточен".
"Оле говорит мне упорно работать, и тогда мои шансы придут. Это приятно слышать. Впереди меня все еще есть несколько игроков, которым я пока проигрываю конкуренцию".
"Всегда приятно приезжать в Голландию, но в конце концов я должен поступать так, как будет лучше для меня. Поэтому я и остался в "Юнайтед", — сообщил Чонг Voetbal Primeur.
06.09.2019 13:00
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