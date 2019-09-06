Чонг подтвердил, что обсуждает с МЮ новый контракт

Вингер Тахит Чонг подтвердил, что уже ведет переговоры со своим клубом о новом контракте.

Главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер высоко ценит талантливого Чонга, стараясь держать Тахита близ первой команды еще с прошлого сезона.



Минувшим летом Сульшер так и не отпустил 19-летнего Чонга в аренду. Доказать свои большие планы на голландского юниора Оле Гуннар собирается в том числе с помощью нового контракта.



"Конечно, мы общаемся насчет нового контракта, но пока слишком рано делать какие-либо выводы. Сезон длинный, поэтому давайте посмотрим. Впереди много соревнований, и именно на этом я сосредоточен".



"Оле говорит мне упорно работать, и тогда мои шансы придут. Это приятно слышать. Впереди меня все еще есть несколько игроков, которым я пока проигрываю конкуренцию".



"Всегда приятно приезжать в Голландию, но в конце концов я должен поступать так, как будет лучше для меня. Поэтому я и остался в "Юнайтед", — сообщил Чонг Voetbal Primeur.