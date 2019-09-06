"Манчестер Сити" собирается купить клуб из Индии

"Манчестер Сити" собирается расширить свое семейство дочерних клубов покупкой команды из Индии.

В данный момент в City Football Group, помимо самих "горожан", также состоят "Нью-Йорк Сити" из США, "Мельбурн Сити" из Австралии, "Атлетико Торке" из Уругвая, "Сычуань Цзюню" из Китая, "Жирона" из Испании и "Йокогама Ф Маринос" из Японии.



Желая продолжить свое расширение на перспективный азиатский рынок, исполнительный директор "Манчестер Сити" Ферран Сориано еще ранее в этом году говорил об интересе к индийскому футболу.



По информации Daily Mirror, боссы из CFG перешли от слов к делу и уже вовсю ведут переговоры сразу с несколькими клубами Суперлиги Индии, одним из которых является "Мумбаи Сити".