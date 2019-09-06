"Манчестер Сити" собирается купить клуб из Индии

Манчестер Сити "Манчестер Сити" собирается расширить свое семейство дочерних клубов покупкой команды из Индии.

В данный момент в City Football Group, помимо самих "горожан", также состоят "Нью-Йорк Сити" из США, "Мельбурн Сити" из Австралии, "Атлетико Торке" из Уругвая, "Сычуань Цзюню" из Китая, "Жирона" из Испании и "Йокогама Ф Маринос" из Японии.

Желая продолжить свое расширение на перспективный азиатский рынок, исполнительный директор "Манчестер Сити" Ферран Сориано еще ранее в этом году говорил об интересе к индийскому футболу.

По информации Daily Mirror, боссы из CFG перешли от слов к делу и уже вовсю ведут переговоры сразу с несколькими клубами Суперлиги Индии, одним из которых является "Мумбаи Сити".


Метки Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 06.09.2019 12:00

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  1. tursa 06.09.2019 13:02 # tursa
    интересно когда до снг дойдут?

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  2. scouser2005 06.09.2019 12:42 # scouser2005
    Это Мумбаи Сити должен купить МанСити ))

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  3. chr1s8rown 06.09.2019 12:40 # chr1s8rown
    Аферисты . Делают все чтоб обойти ффп.

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  4. tyhonovecky 06.09.2019 12:40 # tyhonovecky
    КОРОЛИ!!!

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  5. lfc-krr 06.09.2019 12:23 # lfc-krr
    Следующим купят румынский Gypsy City

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  6. chelsiukpro 06.09.2019 12:15 # chelsiukpro
    Ну и накуя? Кого они себе в команди МС взяли из своей футбольной сети?
    Ответ - да некого всё теже по 70млн игроки каждое транферное окно!

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  7. largo-winch 06.09.2019 12:11 # largo-winch
    что ни сделаешь ради увеличения фанатской базы

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