"Манчестер Сити" собирается купить клуб из Индии
"Манчестер Сити" собирается расширить свое семейство дочерних клубов покупкой команды из Индии.
В данный момент в City Football Group, помимо самих "горожан", также состоят "Нью-Йорк Сити" из США, "Мельбурн Сити" из Австралии, "Атлетико Торке" из Уругвая, "Сычуань Цзюню" из Китая, "Жирона" из Испании и "Йокогама Ф Маринос" из Японии.
Желая продолжить свое расширение на перспективный азиатский рынок, исполнительный директор "Манчестер Сити" Ферран Сориано еще ранее в этом году говорил об интересе к индийскому футболу.
По информации Daily Mirror, боссы из CFG перешли от слов к делу и уже вовсю ведут переговоры сразу с несколькими клубами Суперлиги Индии, одним из которых является "Мумбаи Сити".
06.09.2019 12:00
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Последние комментарии:
интересно когда до снг дойдут?
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Это Мумбаи Сити должен купить МанСити ))
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Аферисты . Делают все чтоб обойти ффп.
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КОРОЛИ!!!
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Следующим купят румынский Gypsy City
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Ну и накуя? Кого они себе в команди МС взяли из своей футбольной сети?
Ответ - да некого всё теже по 70млн игроки каждое транферное окно!
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что ни сделаешь ради увеличения фанатской базы
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