Мхитарян не уверен, что у него есть будущее в "Арсенале"

Генрих Мхитарян Плеймейкер "Ромы" Генрих Мхитарян не уверен, что у него есть будущее в "Арсенале".

Отметившись только одним появлением в стартовом составе "канониров" в новом сезоне Премьер-Лиги, Мхитарян осознал, что находится на обочине планов главного тренера Унаи Эмери.

В сложившейся ситуации Мхитарян предпочел уйти в "Рому", которая предложила ему регулярную игровую практику и которая взяла на себя значительную долю зарплаты Генриха.

И хотя Мхитарян ушел только в аренду, которая не предусматривает опции выкупа, 30-летний армянин не знает, примет ли "Арсенал" его назад.

"Давайте сперва посмотрим, что я смогу сделать в "Роме", а в конце сезона, думаю, мы поговорим, будет ли у меня возможность остаться или уйти куда-нибудь еще. Пока я не знаю".

"В данный момент я ничего не могу сказать о своем будущем — лучше сосредоточиться на предстоящих матчах", — цитирует Мхитаряна Goal.


Метки Арсенал, Мхитарян, Рома

Автор mihajlo   

Дата 06.09.2019 11:00

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  1. chelsea88 06.09.2019 11:16 # chelsea88
    Я не уверен что у него вообще есть будущее после года в гейклубе где его продырявили.

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