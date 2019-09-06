Плеймейкер "Ромы" Генрих Мхитарян не уверен, что у него есть будущее в "Арсенале".

Отметившись только одним появлением в стартовом составе "канониров" в новом сезоне Премьер-Лиги, Мхитарян осознал, что находится на обочине планов главного тренера Унаи Эмери.



В сложившейся ситуации Мхитарян предпочел уйти в "Рому", которая предложила ему регулярную игровую практику и которая взяла на себя значительную долю зарплаты Генриха.



И хотя Мхитарян ушел только в аренду, которая не предусматривает опции выкупа, 30-летний армянин не знает, примет ли "Арсенал" его назад.



"Давайте сперва посмотрим, что я смогу сделать в "Роме", а в конце сезона, думаю, мы поговорим, будет ли у меня возможность остаться или уйти куда-нибудь еще. Пока я не знаю".



"В данный момент я ничего не могу сказать о своем будущем — лучше сосредоточиться на предстоящих матчах", — цитирует Мхитаряна Goal.