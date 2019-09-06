Венгер близок к назначению техническим директором ФИФА

Арсен Венгер уже в следующем месяце может вернуться к работе — но не в качестве главного тренера.

Напомним, Венгер отдыхает с конца сезона 2017/18, когда он покинул "Арсенал" после 22 лет работы в клубе. С тех пор Арсен неоднократно сдвигал сроки по возвращению в футбол.



Лишь на днях в интервью beIN Sports 69-летний француз заверил, что по-прежнему амбициозен и даже готов отправиться на ЧМ-2022 в Катаре как главный тренер какой-нибудь сборной.



Тем временем, Daily Mirror удалось узнать, что Венгер почти определился с планами на ближайшее будущее. Арсен сообщил своим друзьям, что не вернется в клубный футбол, но уже в этом месяце может быть утвержден в качестве технического директора ФИФА, а непосредственно к работе приступит в октябре.