"Юнайтед" предложил Погба обсудить новый контракт
"Манчестер Юнайтед" обратился к своему полузащитнику Полю Погба с намерением обсудить новый контракт.
Минувшим летом "красные дьяволы" достаточно легко отразили интерес других клубов к Погба, несмотря на желание самого Поля покинуть "Олд Траффорд".
По слухам, "Юнайтед" установил за чемпиона Мира в составе сборной Франции цену в 200 миллионов фунтов, в результате чего ни "Реал", ни "Ювентус" так и не решились выдвинуть предложение о покупке.
Однако в будущем ситуация может стать более щекотливой для "Юнайтед". Контракт Погба рассчитан до 2021 года и, как поговаривают, может не содержать привычной для "дьяволов" опции продления на 12 месяцев.
Учитывая обстоятельства, "Юнайтед" решил действовать на опережение. Сразу после закрытия трансферного окна в Европе исполнительный директор "дьяволов" Эд Вудворд обратился к агенту 26-летнего полузащитника Мино Райоле, пригласив того за стол переговоров, сообщает L'Equipe.
Открыт ли сам Погба к продлению сотрудничества, не уточняется. Чтобы мотивировать француза остаться, "дьяволам" совершенно точно придется значительно увеличить его зарплату в 290 тыс. фунтов в неделю.
06.09.2019 08:00
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Последние комментарии:
Лемурс расправил крылья, после таго как его рассекретили. Так сказать паря наконец расчезлил свои основы. Верни деньги кому был должен, не зря же под фэйками сидел!!!
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весь твой фотоальбом ебал
Источник: http://fapl.ru/posts/72869/?c=1#c6965426
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Посмотри на карту мира и обоссысь в штанишки.
Источник: http://fapl.ru/posts/72869/?c=1#c6965426
у тебя крышняк едет братишка по немецкому автобану, ты сверни с пути, а то плохо закончишь.
Источник: http://fapl.ru/posts/72869/?c=1#c6965426
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Норм прикормил уткой куесасов пернатых и заднеприводных, а мы с них и угораем
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15 минут потной работы для ротатора
Источник: http://fapl.ru/posts/70452/?c=1
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Чтоб ещё дороже продать, за 300 млн
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quavo ты де? рили на мопеде лемарс и он нас наебывает?
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Лемарс = джокерз?
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после вчерашнего матча Кепы Лариссабалалайки можно смело утверждать, что карьера Де Хея за сборную Испании закончена.
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Я заставлю Конора устать, а потом он сдастся. Он всегда сдается, когда устает. Вот и в боксе он устал и сразу сдался. Он сдавался уже три или четыре раза. Так будет и в бою со мной.
Что на деле и доказал, ЧЕМПИОН!
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местные пидарасы меня конечно осудят. Но бл нет ничего лучше упругих женских орешков. Отвал кукухи просто
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Мало вероятно, что станет продлевать.. либо ждёт возможности уйти, либо залУпит зарплату похлеще чем у индейца
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Какое же МЮ гамно
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я думаю это макака если продлит контракт, остается на весь пик формы до лет 32. Следовательно играть он будет лучше когда останется один вариант МЮ. Да это низко для манков ну а хули вы хотели у нас он лучший!!!
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Тут уже про доильные аппараты писали?
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О, бубрика "шутка дня" вернулась
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Однозначно продлевать. На хую вертит клуб со своими уходами, одновременно получая бонусы за верность клубу. Легенда!
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600к этому топарю
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Может, это будет удивительно для тебя, но во мне в те мгновения не было ни капли ярости. Я просто хотел сделать то, к чему готовился. В период подготовки к бою Макгрегор столько сказал, что проявил свое неуважение не только ко мне или к моим близким, но и к самому ММА. Если мой противник не уважает меня, принципы и правила игры и, как итог – себя, то моим планом является одно – уничтожить его. Конор – человек без принципов и установок по жизни, не знающий, чем белое отличается от черного, плохое – от хорошего, поэтому он и предположить не мог, что своими бреднями не в угол меня загоняет, а, наоборот, дает мне знать, что уважать его не стоит и в клетке можно просто переехать. Именно это я и намеревался сделать. Все. Клетка закрылась. Дин дает команду.
ВЛАСТЕЛИН!
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Ну точно Куколд Юнайтед.
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