"Юнайтед" предложил Погба обсудить новый контракт

"Манчестер Юнайтед" обратился к своему полузащитнику Полю Погба с намерением обсудить новый контракт.

Минувшим летом "красные дьяволы" достаточно легко отразили интерес других клубов к Погба, несмотря на желание самого Поля покинуть "Олд Траффорд".



По слухам, "Юнайтед" установил за чемпиона Мира в составе сборной Франции цену в 200 миллионов фунтов, в результате чего ни "Реал", ни "Ювентус" так и не решились выдвинуть предложение о покупке.



Однако в будущем ситуация может стать более щекотливой для "Юнайтед". Контракт Погба рассчитан до 2021 года и, как поговаривают, может не содержать привычной для "дьяволов" опции продления на 12 месяцев.



Учитывая обстоятельства, "Юнайтед" решил действовать на опережение. Сразу после закрытия трансферного окна в Европе исполнительный директор "дьяволов" Эд Вудворд обратился к агенту 26-летнего полузащитника Мино Райоле, пригласив того за стол переговоров, сообщает L'Equipe.



Открыт ли сам Погба к продлению сотрудничества, не уточняется. Чтобы мотивировать француза остаться, "дьяволам" совершенно точно придется значительно увеличить его зарплату в 290 тыс. фунтов в неделю.