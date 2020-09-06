"Юнайтед" предложил Погба обсудить новый контракт

Поль Погба "Манчестер Юнайтед" обратился к своему полузащитнику Полю Погба с намерением обсудить новый контракт.

Минувшим летом "красные дьяволы" достаточно легко отразили интерес других клубов к Погба, несмотря на желание самого Поля покинуть "Олд Траффорд".

По слухам, "Юнайтед" установил за чемпиона Мира в составе сборной Франции цену в 200 миллионов фунтов, в результате чего ни "Реал", ни "Ювентус" так и не решились выдвинуть предложение о покупке.

Однако в будущем ситуация может стать более щекотливой для "Юнайтед". Контракт Погба рассчитан до 2021 года и, как поговаривают, может не содержать привычной для "дьяволов" опции продления на 12 месяцев.

Учитывая обстоятельства, "Юнайтед" решил действовать на опережение. Сразу после закрытия трансферного окна в Европе исполнительный директор "дьяволов" Эд Вудворд обратился к агенту 26-летнего полузащитника Мино Райоле, пригласив того за стол переговоров, сообщает L'Equipe.

Открыт ли сам Погба к продлению сотрудничества, не уточняется. Чтобы мотивировать француза остаться, "дьяволам" совершенно точно придется значительно увеличить его зарплату в 290 тыс. фунтов в неделю.


Метки контракты, Манчестер Юнайтед, Погба

Автор mihajlo   

Дата 06.09.2019 08:00

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Последние комментарии:




  1. thegodfather 06.09.2019 11:11 # thegodfather
    Лемурс расправил крылья, после таго как его рассекретили. Так сказать паря наконец расчезлил свои основы. Верни деньги кому был должен, не зря же под фэйками сидел!!!

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  2. lexa-arsenal 06.09.2019 11:05 # lexa-arsenal
    весь твой фотоальбом ебал

    Источник: http://fapl.ru/posts/72869/?c=1#c6965426

    (ответить)

  3. lexa-arsenal 06.09.2019 11:05 # lexa-arsenal
    Посмотри на карту мира и обоссысь в штанишки.

    Источник: http://fapl.ru/posts/72869/?c=1#c6965426

    у тебя крышняк едет братишка по немецкому автобану, ты сверни с пути, а то плохо закончишь.

    Источник: http://fapl.ru/posts/72869/?c=1#c6965426

    (ответить)

  4. keane16 06.09.2019 10:49 # keane16
    Норм прикормил уткой куесасов пернатых и заднеприводных, а мы с них и угораем

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  5. lexa-arsenal 06.09.2019 10:47 # lexa-arsenal
    15 минут потной работы для ротатора

    Источник: http://fapl.ru/posts/70452/?c=1

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  6. mancunia-planet 06.09.2019 10:44 # mancunia-planet
    Чтоб ещё дороже продать, за 300 млн

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  7. lexa-arsenal 06.09.2019 10:39 # lexa-arsenal
    quavo ты де? рили на мопеде лемарс и он нас наебывает?

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  8. rj1992 06.09.2019 10:29 # rj1992
    Лемарс = джокерз?

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  9. largo-winch 06.09.2019 10:22 # largo-winch
    после вчерашнего матча Кепы Лариссабалалайки можно смело утверждать, что карьера Де Хея за сборную Испании закончена.

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  10. anabanana94 06.09.2019 09:57 # anabanana94
    Я заставлю Конора устать, а потом он сдастся. Он всегда сдается, когда устает. Вот и в боксе он устал и сразу сдался. Он сдавался уже три или четыре раза. Так будет и в бою со мной.

    Что на деле и доказал, ЧЕМПИОН!

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  11. caxar 06.09.2019 09:55 # caxar
    местные пидарасы меня конечно осудят. Но бл нет ничего лучше упругих женских орешков. Отвал кукухи просто

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  12. makeewadim 06.09.2019 09:37 # makeewadim
    Мало вероятно, что станет продлевать.. либо ждёт возможности уйти, либо залУпит зарплату похлеще чем у индейца

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  13. chronicle 06.09.2019 09:34 # chronicle
    Какое же МЮ гамно

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  14. rj1992 06.09.2019 09:26 # rj1992
    я думаю это макака если продлит контракт, остается на весь пик формы до лет 32. Следовательно играть он будет лучше когда останется один вариант МЮ. Да это низко для манков ну а хули вы хотели у нас он лучший!!!

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  15. zheka000000 06.09.2019 09:04 # zheka000000
    Тут уже про доильные аппараты писали?

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  16. jokerz 06.09.2019 08:57 # jokerz
    О, бубрика "шутка дня" вернулась

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  17. lampard78 06.09.2019 08:48 # lampard78
    Однозначно продлевать. На хую вертит клуб со своими уходами, одновременно получая бонусы за верность клубу. Легенда!

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  18. chr1s8rown 06.09.2019 08:47 # chr1s8rown
    600к этому топарю

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  19. anabanana94 06.09.2019 08:36 # anabanana94
    Может, это будет удивительно для тебя, но во мне в те мгновения не было ни капли ярости. Я просто хотел сделать то, к чему готовился. В период подготовки к бою Макгрегор столько сказал, что проявил свое неуважение не только ко мне или к моим близким, но и к самому ММА. Если мой противник не уважает меня, принципы и правила игры и, как итог – себя, то моим планом является одно – уничтожить его. Конор – человек без принципов и установок по жизни, не знающий, чем белое отличается от черного, плохое – от хорошего, поэтому он и предположить не мог, что своими бреднями не в угол меня загоняет, а, наоборот, дает мне знать, что уважать его не стоит и в клетке можно просто переехать. Именно это я и намеревался сделать. Все. Клетка закрылась. Дин дает команду.

    ВЛАСТЕЛИН!

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  20. slash-lfc 06.09.2019 08:26 # slash-lfc
    Ну точно Куколд Юнайтед.

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