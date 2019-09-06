Джака — лидер Премьер-Лиги по результативным ошибкам

С момента своего перехода в "Арсенал" в 2016 году полузащитник Гранит Джака является рекордсменом по результативным ошибкам в Премьер-Лиге.

Напомним, в дерби минувшего уикенда против "Тоттенхэма" Джака стал виновником назначения пенальти в ворота "канониров", грубо подкатившись под Сон Хен Мина в своей штрафной площади.



Реализовав 11-метровый, Харри Кейн удвоил преимущество "шпор" и заставил "Арсенал" предпринимать героические усилия по спасению матча, который в итоге завершился со счетом 2:2.



Согласно статистике Opta, эта ошибка, повлекшая за собой пропущенный командой гол, стала для Гранита уже седьмой за время выступлений в Англии. По этому показателю швейцарцу нет равных в Премьер-Лиге, начиная с сезона 2016/17.



За этот же период Саймон Фрэнсис из "Борнмута" совершил пять результативных ошибок, Бен Ми из "Бернли", Лука Миливоевич из "Кристал Пэлас", Николас Отаменди из "Манчестер Сити", Стив Кук из "Борнмута", Адриан Мариаппа из "Уотфорда", Седрик Соареш из "Саутгемптона" — по четыре.