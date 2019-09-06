Премьер-Лига расследует продажу "Астон Виллой" своего стадиона

Премьер-Лига изучит сделку по продаже "Астон Виллой" своего стадиона "Вилла Парк" как попытку обойти правила финансового фейр-плей.

В мае этого года бирмингемский клуб продал 43-тысячный "Вилла Парк" своим владельцам Нассефу Савирису и Уэсу Эденсу через компанию NSWE Stadium Ltd за 56.7 млн. фунтов.



Та сделка помогла "Астон Вилле" улучшить баланс между доходами и расходами для соответствия правилам ФФП Футбольной Лиги. В том же месяце бирмингемцы выиграли финал плей-офф Чемпионшипа и вышли в Премьер-Лигу.



Как сообщает BBC, "Астон Вилла" настаивает, что продажа стадиона владельцам клуба является стандартной практикой для клубов низших дивизионов — аналогичным образом, например, поступили "Дерби", "Шеффилд Уэнсдей" и "Рединг".



В отношении трех перечисленных клубов Чемпионшипа проверку ведет Футбольная Лига. Расследовать же продажу стадиона "Астон Виллой" будет Премьер-Лига.



BBC подчеркивает, что некоторые клубы высшего дивизиона рассматривают маневр с продажей стадиона как способ обойти правила ФФП и хотят закрыть эту лазейку.



Добавим, что клубам Футбольной Лиги запрещено уходить в минус более чем на 13 млн. фунтов за сезон. За нарушение этого правила "Бирмингем" был наказан снятием девяти очков в марте.