Премьер-Лига расследует продажу "Астон Виллой" своего стадиона

Вилла Парк Премьер-Лига изучит сделку по продаже "Астон Виллой" своего стадиона "Вилла Парк" как попытку обойти правила финансового фейр-плей.

В мае этого года бирмингемский клуб продал 43-тысячный "Вилла Парк" своим владельцам Нассефу Савирису и Уэсу Эденсу через компанию NSWE Stadium Ltd за 56.7 млн. фунтов.

Та сделка помогла "Астон Вилле" улучшить баланс между доходами и расходами для соответствия правилам ФФП Футбольной Лиги. В том же месяце бирмингемцы выиграли финал плей-офф Чемпионшипа и вышли в Премьер-Лигу.

Как сообщает BBC, "Астон Вилла" настаивает, что продажа стадиона владельцам клуба является стандартной практикой для клубов низших дивизионов — аналогичным образом, например, поступили "Дерби", "Шеффилд Уэнсдей" и "Рединг".

В отношении трех перечисленных клубов Чемпионшипа проверку ведет Футбольная Лига. Расследовать же продажу стадиона "Астон Виллой" будет Премьер-Лига.

BBC подчеркивает, что некоторые клубы высшего дивизиона рассматривают маневр с продажей стадиона как способ обойти правила ФФП и хотят закрыть эту лазейку.

Добавим, что клубам Футбольной Лиги запрещено уходить в минус более чем на 13 млн. фунтов за сезон. За нарушение этого правила "Бирмингем" был наказан снятием девяти очков в марте.


Метки Астон Вилла, Вилла Парк, Премьер-Лига, стадионы, Футбольная Лига, ФФП

Автор mihajlo   

Дата 06.09.2019 06:00

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  1. largo-winch 06.09.2019 07:16 # largo-winch
    Срочно расформировать этот коррупционный клуб.

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  2. chelsiukpro 06.09.2019 06:54 # chelsiukpro
    Какая разница если владельцы выкупили стадион и клуб получил деньги. Всё легально и почему нельзя так поступать один раз.

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  3. denkik 06.09.2019 06:40 # denkik
    Все старо как мир: богатые купаются в деньгах, бедные - пытаются как-то выжить. Обратная сторона английского футбола. Даже клубы Чемпионшипа еле-еле концы с концами сводят. Ну для онли-ливерпуля все они тоже нищеброды, путинисты и ватники.

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