Рохо подтвердил, что его не отпустил в "Эвертон"
Защитник Маркос Рохо подтвердил, что "Манчестер Юнайтед" заблокировал его переход в "Эвертон" минувшим летом, и теперь он надеется покинуть "Олд Траффорд" в январе.
На старте нового сезона главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер предпочитает использовать в центре обороны Харри Магуайра и Виктора Линделефа, тогда как Фил Джонс, Эрик Байи, Аксель Туанзебе и Рохо вынуждены запастись терпением.
В сложившейся ситуации Крис Смоллинг предпочел уйти за практикой в "Рому". Покинуть "Юнайтед" хотел и Рохо, однако, если верить слухам, владельцы клуба Глэйзеры лично заблокировали трансфер Маркоса в "Эвертон".
"Когда ты находишься в таком большом клубе, уйти отсюда сложно. У меня был вариант с "Эвертоном", но из-за решений клуба и главного тренера переход туда оказался невозможен".
"Теперь я должен сражаться до декабря, а если из этого ничего не выйдет, я попытаюсь уйти".
"Впереди отборочные матчи сборной Аргентины и Кубок Америки, и я хочу участвовать в них. Я не хочу снова остаться за бортом, я хочу сражаться за место в этой команде", — цитирует Рохо Manchester Evening News.
06.09.2019 00:05
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