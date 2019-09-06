Рохо подтвердил, что его не отпустил в "Эвертон"

Защитник Маркос Рохо подтвердил, что "Манчестер Юнайтед" заблокировал его переход в "Эвертон" минувшим летом, и теперь он надеется покинуть "Олд Траффорд" в январе.

На старте нового сезона главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер предпочитает использовать в центре обороны Харри Магуайра и Виктора Линделефа, тогда как Фил Джонс, Эрик Байи, Аксель Туанзебе и Рохо вынуждены запастись терпением.



В сложившейся ситуации Крис Смоллинг предпочел уйти за практикой в "Рому". Покинуть "Юнайтед" хотел и Рохо, однако, если верить слухам, владельцы клуба Глэйзеры лично заблокировали трансфер Маркоса в "Эвертон".



"Когда ты находишься в таком большом клубе, уйти отсюда сложно. У меня был вариант с "Эвертоном", но из-за решений клуба и главного тренера переход туда оказался невозможен".



"Теперь я должен сражаться до декабря, а если из этого ничего не выйдет, я попытаюсь уйти".



"Впереди отборочные матчи сборной Аргентины и Кубок Америки, и я хочу участвовать в них. Я не хочу снова остаться за бортом, я хочу сражаться за место в этой команде", — цитирует Рохо Manchester Evening News.