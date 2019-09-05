Дибала будет повторно предложен "Тоттенхэму"
В январе "Тоттенхэму" будет предложен второй шанс приобрести нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалу.
Как известно, "Ювентус" активно пытался избавиться от Дибалы еще минувшим летом, однако ни с "Манчестер Юнайтед", ни с "Тоттенхэмом", ни с ПСЖ договориться не удалось.
По информации Daily Star, Дибала по-прежнему не входит в планы главного тренера "Ювентуса" Маурицио Сарри, а наставник "шпор" Маурисио Почеттино остается большим поклонником Пауло.
Ожидается, что после возобновления трансферного окна в январе чемпионы Серии А предложат лондонскому клубу выкупить 25-летнего игрока сборной Аргентины за 65 миллионов фунтов.
Покупкой Дибалы "Тоттенхэм" может компенсировать возможную потерю Кристиана Эриксена — в январе у "шпор" будет последняя возможность выручить хоть какие-нибудь деньги за датского полузащитника ввиду истекающего контракта.
Добавим, в Турине у Дибалы остается еще три года по контракту. В этом сезоне Пауло пока не выходил в стартовом составе команды Сарри.
05.09.2019 23:00
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Дибала по-прежнему не входит в планы главного тренера "Ювентуса" Маурицио Сарри, а наставник "шпор" Маурицио Сарри остается большим поклонником Пауло.
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50 млн + Эриксен = Дибала
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