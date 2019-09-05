Дибала будет повторно предложен "Тоттенхэму"

Пауло Дибала В январе "Тоттенхэму" будет предложен второй шанс приобрести нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалу.

Как известно, "Ювентус" активно пытался избавиться от Дибалы еще минувшим летом, однако ни с "Манчестер Юнайтед", ни с "Тоттенхэмом", ни с ПСЖ договориться не удалось.

По информации Daily Star, Дибала по-прежнему не входит в планы главного тренера "Ювентуса" Маурицио Сарри, а наставник "шпор" Маурисио Почеттино остается большим поклонником Пауло.

Ожидается, что после возобновления трансферного окна в январе чемпионы Серии А предложат лондонскому клубу выкупить 25-летнего игрока сборной Аргентины за 65 миллионов фунтов.

Покупкой Дибалы "Тоттенхэм" может компенсировать возможную потерю Кристиана Эриксена — в январе у "шпор" будет последняя возможность выручить хоть какие-нибудь деньги за датского полузащитника ввиду истекающего контракта.

Добавим, в Турине у Дибалы остается еще три года по контракту. В этом сезоне Пауло пока не выходил в стартовом составе команды Сарри.


Метки Дибала, Тоттенхэм, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 05.09.2019 23:00

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  1. mafia 05.09.2019 23:22 # mafia
    Дибала по-прежнему не входит в планы главного тренера "Ювентуса" Маурицио Сарри, а наставник "шпор" Маурицио Сарри остается большим поклонником Пауло.



    исправляйте

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  2. tigerpool 05.09.2019 23:07 # tigerpool
    50 млн + Эриксен = Дибала

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