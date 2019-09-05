Фабрегас несколько раз отказался перейти из "Арсенала" в "Реал"

Полузащитник Сеск Фабрегас рассказал, почему несколько раз отказал "Реалу" в период выступлений за "Арсенал".

Решившись покинуть родную "Барселону" ради "Арсенала" в свои 16 лет, Фабрегас вырос в игрока мирового уровня благодаря выступлениям за "канониров" Арсена Венгера.



Спустя восемь лет Сеск вернулся в "Барселону", однако несколько возможностей уехать назад в Испанию у него было раньше.



"Мне звонили из "Реала" более раза или двух. В первый раз я был очень молод. Мне было 18, и они предложили большую зарплату, но я чувствовал привязанность к "Арсеналу".



"Венгер поставил все на меня. Я не мог уйти. Как бы то ни было, я всегда буду благодарен "Реалу" за их отношение ко мне — когда в 23 года я получил серьезную травму икроножной мышцы, они прислали мне славное сообщение".



"Я благодарен за их интерес, но я всегда мечтал выступать за "Барселону". Раз я так чувствовал, на то было причина. Все сложилось довольно неплохо для меня", — сообщил Фабрегас AS.