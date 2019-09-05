Оливье Жиру открыт к переезду в МЛС

Нападающий "Челси" Оливье Жиру заявил, что открыт к переезду в МЛС.

В этом сезоне Премьер-Лиги Жиру отметился пока лишь одним появлением в стартовом составе "синих", и ситуация едва ли улучшится для него в ближайшее время, учитывая два дубля в двух последних матчах Тэмми Абрахэма.



Именно на молодого Абрахэма как на основного центрального нападающего предпочитает делать ставку главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард, и это наводит 32-летнего француза на мысли о смене клуба.



"Для моей семьи и моих детей, которые говорят по-английски, МЛС выглядит интересно".



"Через год? Через два? Я не знаю, когда бы я мог отправиться туда, но я открыт к этому финальному испытанию", — сообщил Жиру RMC Sport.