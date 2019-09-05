Оливье Жиру открыт к переезду в МЛС
Нападающий "Челси" Оливье Жиру заявил, что открыт к переезду в МЛС.
В этом сезоне Премьер-Лиги Жиру отметился пока лишь одним появлением в стартовом составе "синих", и ситуация едва ли улучшится для него в ближайшее время, учитывая два дубля в двух последних матчах Тэмми Абрахэма.
Именно на молодого Абрахэма как на основного центрального нападающего предпочитает делать ставку главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард, и это наводит 32-летнего француза на мысли о смене клуба.
"Для моей семьи и моих детей, которые говорят по-английски, МЛС выглядит интересно".
"Через год? Через два? Я не знаю, когда бы я мог отправиться туда, но я открыт к этому финальному испытанию", — сообщил Жиру RMC Sport.
05.09.2019 21:00
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Последние комментарии:
Лучший нап Челси. Если Лэмпард этого не понимает, в топку его.
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еще пару раз покарает анониров..
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Через раз.. как моя простата.
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Что за новость? Жиру твоя ЛЧ и КЛ с КА - игрового времени будет дафига сиди пока на лавке и невыпендривайся
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Как по мне у него ещё хватает запала и для Европы. Топовый нап.
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