Оливье Жиру открыт к переезду в МЛС

Оливье Жиру Нападающий "Челси" Оливье Жиру заявил, что открыт к переезду в МЛС.

В этом сезоне Премьер-Лиги Жиру отметился пока лишь одним появлением в стартовом составе "синих", и ситуация едва ли улучшится для него в ближайшее время, учитывая два дубля в двух последних матчах Тэмми Абрахэма.

Именно на молодого Абрахэма как на основного центрального нападающего предпочитает делать ставку главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард, и это наводит 32-летнего француза на мысли о смене клуба.

"Для моей семьи и моих детей, которые говорят по-английски, МЛС выглядит интересно".

"Через год? Через два? Я не знаю, когда бы я мог отправиться туда, но я открыт к этому финальному испытанию", — сообщил Жиру RMC Sport.


Метки Жиру, МЛС, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.09.2019 21:00

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  1. brown-ale 05.09.2019 21:35 # brown-ale
    Лучший нап Челси. Если Лэмпард этого не понимает, в топку его.

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  2. h22o 05.09.2019 21:23 # h22o
    еще пару раз покарает анониров..

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  3. makeewadim 05.09.2019 21:18 # makeewadim
    Через раз.. как моя простата.

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  4. chelsiukpro 05.09.2019 21:18 # chelsiukpro
    Что за новость? Жиру твоя ЛЧ и КЛ с КА - игрового времени будет дафига сиди пока на лавке и невыпендривайся

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  5. ry-l 05.09.2019 21:02 # ry-l
    Как по мне у него ещё хватает запала и для Европы. Топовый нап.

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