Тилеманс не жалеет, что отказал большим клубам

Полузащитник Юри Тилеманс не жалеет, что минувшим летом отверг интерес больших клубов и вернулся в "Лестер".

Ярко проявив себя на "Кинг Пауэр" за время аренды из "Монако" во второй половине сезона, минувшим летом Тилеманс был выкуплен за рекордные для "лис" 40 миллионов фунтов.



Также Юри сватали в клубы вроде "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэма" и "Арсенала", однако 22-летний игрок сборной Бельгии, ярко начавший новую кампанию, не жалеет о своем выборе.



"Я был рад интересу некоторых больших клубов во время трансферного окна. Я должен был принять решение ради своей молодей карьеры, и я думаю, это было правильное решение. То, что за меня заплатили 45 миллионов евро, ничего не меняет".



"Меня уже знали в "Лестере". Моя аренда сложилась очень хорошо. Я хотел продолжать играть за этот клуб", — цитирует Тилеманса Daily Mirror.