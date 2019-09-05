"Челси" согласился продать Майкла Гектора в "Фулхэм"

"Челси" согласовал продажу защитника Майла Гектора в "Фулхэм". Сделка будет заключена в январе.

Гектор присоединился к "синим" в 2015 году из "Рединга", но так и не сыграл ни одного официального матча за лондонский клуб. Все это время Майкл скитался по арендам, успев побывать в "Айнтрахте", "Халле", "Шеффилд Уэнсдей".



Теперь 27-летний Гектор покидает "Челси" насовсем. И хотя переход будет зарегистрирован только в следующее трансферное окно, оставшееся до января время Майкл будет тренироваться с "Фулхэмом".



Контракт Гектора, на счету которого 30 матчей за сборную Ямайки, с клубом Чемпионшипа рассчитан до 2022 года.