"Челси" согласился продать Майкла Гектора в "Фулхэм"
"Челси" согласовал продажу защитника Майла Гектора в "Фулхэм". Сделка будет заключена в январе.
Гектор присоединился к "синим" в 2015 году из "Рединга", но так и не сыграл ни одного официального матча за лондонский клуб. Все это время Майкл скитался по арендам, успев побывать в "Айнтрахте", "Халле", "Шеффилд Уэнсдей".
Теперь 27-летний Гектор покидает "Челси" насовсем. И хотя переход будет зарегистрирован только в следующее трансферное окно, оставшееся до января время Майкл будет тренироваться с "Фулхэмом".
Контракт Гектора, на счету которого 30 матчей за сборную Ямайки, с клубом Чемпионшипа рассчитан до 2022 года.
05.09.2019 19:25
Просмотров: 413
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: