FA оштрафовала "Хаддерсфилд" за фейковую форму

"Хаддерсфилд" был оштрафован на 50 тысяч фунтов за введение публики в заблуждение со своей новой формой.

Вылетевший из Премьер-Лиги в прошлом сезоне клуб шокировал своих болельщиков, когда в середине июля представил новую домашнюю форму с громадной эмблемой титульного спонсора.



Уже на следующий день "терьеры" объявили, что это просто была рекламная акция букмекерской конторы Paddy Power, а форма, в которой команда успела сыграть предсезонный матч против "Рочдейла" — фейковая.



Однако этот нелепый розыгрыш не остался без внимания со стороны футбольных властей. Сегодня Ассоциация наказала "Хаддерсфилд" денежным штрафом за использование формы с превышающей допустимые лимиты эмблемой спонсора.