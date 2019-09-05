FA оштрафовала "Хаддерсфилд" за фейковую форму
"Хаддерсфилд" был оштрафован на 50 тысяч фунтов за введение публики в заблуждение со своей новой формой.
Вылетевший из Премьер-Лиги в прошлом сезоне клуб шокировал своих болельщиков, когда в середине июля представил новую домашнюю форму с громадной эмблемой титульного спонсора.
Уже на следующий день "терьеры" объявили, что это просто была рекламная акция букмекерской конторы Paddy Power, а форма, в которой команда успела сыграть предсезонный матч против "Рочдейла" — фейковая.
Однако этот нелепый розыгрыш не остался без внимания со стороны футбольных властей. Сегодня Ассоциация наказала "Хаддерсфилд" денежным штрафом за использование формы с превышающей допустимые лимиты эмблемой спонсора.
05.09.2019 19:15
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Гениально)
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Интересно сколько контора выплатила им за рекламу плюс еще шумиха со стороны ФА?
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