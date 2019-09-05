Эдерсон считает Алиссона лучшим голкипером в мире
Страж ворот "Манчестер Сити" Эдерсон заявил, что считает Алиссона из "Ливерпуля" лучшим голкипером в мире.
На прошлой неделе Эдерсон и Алиссон, двое партнеров по сборной Бразилии, были номинированы вместе с Марк-Андре Тер Штегеном из "Барселоны" на награду Голкиперу Года по версии ФИФА. По мнению первого номера "Сити", победитель очевиден.
"Думаю, мы трое были лучшими в прошлом сезоне, но я считаю, что Алиссон на шаг впереди".
"Он замечательно проявил себя в Премьер-Лиге, выиграл Лигу Чемпионов и Суперкубок Европы, а также отлично выступил на Кубке Америки".
"Кто бы из нас ни получил эту награду, это будет заслуженно. Я рад, что двое бразильских голкиперов достигли этого уровня".
"Все мы знаем, какой замечательный период сейчас у Алиссона. Для меня это тоже хорошие времена", — цитирует Эдерсона Liverpool Echo.
05.09.2019 18:00
Просмотров: 518
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
про суперкубок Европы, смешно было)))
(ответить)
Алисон выиграл ЛЧ.
А Эдерсон - ...так нонейм местечкового разлива.
(ответить)
а Алиссон считает Эдерсона лучшим в мире))
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий