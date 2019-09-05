Эдерсон считает Алиссона лучшим голкипером в мире

Эдерсон и Алиссон Страж ворот "Манчестер Сити" Эдерсон заявил, что считает Алиссона из "Ливерпуля" лучшим голкипером в мире.

На прошлой неделе Эдерсон и Алиссон, двое партнеров по сборной Бразилии, были номинированы вместе с Марк-Андре Тер Штегеном из "Барселоны" на награду Голкиперу Года по версии ФИФА. По мнению первого номера "Сити", победитель очевиден.

"Думаю, мы трое были лучшими в прошлом сезоне, но я считаю, что Алиссон на шаг впереди".

"Он замечательно проявил себя в Премьер-Лиге, выиграл Лигу Чемпионов и Суперкубок Европы, а также отлично выступил на Кубке Америки".

"Кто бы из нас ни получил эту награду, это будет заслуженно. Я рад, что двое бразильских голкиперов достигли этого уровня".

"Все мы знаем, какой замечательный период сейчас у Алиссона. Для меня это тоже хорошие времена", — цитирует Эдерсона Liverpool Echo.


Метки Алиссон, Ливерпуль, Манчестер Сити, Эдерсон

Автор mihajlo   

Дата 05.09.2019 18:00

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  1. iceteam 05.09.2019 18:25 # iceteam
    про суперкубок Европы, смешно было)))

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  2. skychnie-oboi 05.09.2019 18:14 # skychnie-oboi
    Алисон выиграл ЛЧ.
    А Эдерсон - ...так нонейм местечкового разлива.

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  3. scauzer11 05.09.2019 18:00 # scauzer11
    а Алиссон считает Эдерсона лучшим в мире))

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