Премьер-Лига обошла Ла Лигу по номинантам в символическую сборную World 11

Впервые с 2009 года английская Премьер-Лига делегировала наибольшее количество номинантов на попадание в символическую сборную ФИФА FIFPro World 11.

В опубликованном сегодня ФИФА списке из 55 игроков сразу 21 выступал за клубы Премьер-Лиги в прошлом сезоне. Испанская Ла Лига представлена 20 футболистами.



Если говорить о клубной принадлежности, то от "Барселоны" в списке 11 игроков, от "Реала" — девять, от "Манчестер Сити" — восемь, от "Ливерпуля" — семь.



На сей раз церемония вручения наград ФИФА пройдет в Милане 23 сентября.



Номинанты в символическую сборную FIFPro World 11 2019 года



Голкиперы, Алиссон ("Ливерпуль"), Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), Эдерсон ("Манчестер Сити", Ян Облак ("Атлетико"), Марк-Андре Тер Штеген ("Барселона").



Защитники: Жорди Альба ("Барселона"), Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Дани Алвес (ПСЖ / "Сан-Паулу"), Жоау Канселу ("Ювентус" / "Манчестер Сити"), Даниэль Карвахаль ("Реал"), Джорджо Кьеллини ("Ювентус"), Виргил Ван Дейк ("Ливерпуль"), Диего Годин ("Атлетико" / "Интер"), Йозуа Киммих ("Бавария"), Калиду Кулибали ("Наполи"), Эмерик Лапорт ("Манчестер Сити"), Маттейс Де Лигт ("Аякс" / "Ювентус"), Жерар Пике ("Барселона"), Серхио Рамос ("Реал"), Энди Робертсон ("Ливерпуль"), Алекс Сандро ("Ювентус"), Тиаго Силва (ПСЖ), Рафаэль Варан ("Реал"), Марсело ("Реал"), Кайл Уолкер ("Манчестер Сити"),



Полузащитники: Серхио Бускетс ("Барселона"), Каземиро ("Реал"), Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Кристиан Эриксен ("Тоттенхэм"), Френки Де Йог ("Аякс" / "Барселона"), Эден Азар ("Челси" / "Реал"), Нголо Канте ("Челси"), Тони Кроос ("Реал"), Артур Мело ("Барселона"), Лука Модрич ("Реал"), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед"), Иван Ракитич ("Барселона"), Бернарду Силва ("Манчестер Сити"), Душан Тадич ("Аякс"), Артуро Видаль ("Барселона").



Нападающие: Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"), Карим Бензема ("Реал"), Роберто Фирмино ("Ливерпуль"), Антуан Гризманн ("Атлетико" / "Барселона"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Садио Мане ("Ливерпуль"), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Лионель Месси ("Барселона"), Неймар (ПСЖ), Криштиану Роналду ("Ювентус"), Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Сон Хен Мин ("Тоттенхэм"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити"), Луис Суарес ("Барселона").