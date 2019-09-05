Премьер-Лига обошла Ла Лигу по номинантам в символическую сборную World 11

FIFPro World 11 Впервые с 2009 года английская Премьер-Лига делегировала наибольшее количество номинантов на попадание в символическую сборную ФИФА FIFPro World 11.

В опубликованном сегодня ФИФА списке из 55 игроков сразу 21 выступал за клубы Премьер-Лиги в прошлом сезоне. Испанская Ла Лига представлена 20 футболистами.

Если говорить о клубной принадлежности, то от "Барселоны" в списке 11 игроков, от "Реала" — девять, от "Манчестер Сити" — восемь, от "Ливерпуля" — семь.

На сей раз церемония вручения наград ФИФА пройдет в Милане 23 сентября.

Номинанты в символическую сборную FIFPro World 11 2019 года

Голкиперы, Алиссон ("Ливерпуль"), Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), Эдерсон ("Манчестер Сити", Ян Облак ("Атлетико"), Марк-Андре Тер Штеген ("Барселона").

Защитники: Жорди Альба ("Барселона"), Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Дани Алвес (ПСЖ / "Сан-Паулу"), Жоау Канселу ("Ювентус" / "Манчестер Сити"), Даниэль Карвахаль ("Реал"), Джорджо Кьеллини ("Ювентус"), Виргил Ван Дейк ("Ливерпуль"), Диего Годин ("Атлетико" / "Интер"), Йозуа Киммих ("Бавария"), Калиду Кулибали ("Наполи"), Эмерик Лапорт ("Манчестер Сити"), Маттейс Де Лигт ("Аякс" / "Ювентус"), Жерар Пике ("Барселона"), Серхио Рамос ("Реал"), Энди Робертсон ("Ливерпуль"), Алекс Сандро ("Ювентус"), Тиаго Силва (ПСЖ), Рафаэль Варан ("Реал"), Марсело ("Реал"), Кайл Уолкер ("Манчестер Сити"),

Полузащитники: Серхио Бускетс ("Барселона"), Каземиро ("Реал"), Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Кристиан Эриксен ("Тоттенхэм"), Френки Де Йог ("Аякс" / "Барселона"), Эден Азар ("Челси" / "Реал"), Нголо Канте ("Челси"), Тони Кроос ("Реал"), Артур Мело ("Барселона"), Лука Модрич ("Реал"), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед"), Иван Ракитич ("Барселона"), Бернарду Силва ("Манчестер Сити"), Душан Тадич ("Аякс"), Артуро Видаль ("Барселона").

Нападающие: Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"), Карим Бензема ("Реал"), Роберто Фирмино ("Ливерпуль"), Антуан Гризманн ("Атлетико" / "Барселона"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Садио Мане ("Ливерпуль"), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Лионель Месси ("Барселона"), Неймар (ПСЖ), Криштиану Роналду ("Ювентус"), Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Сон Хен Мин ("Тоттенхэм"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити"), Луис Суарес ("Барселона").


Метки награды, Премьер-Лига, ФИФА

Автор mihajlo   

Дата 05.09.2019 17:00

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Последние комментарии:




  1. welmood-lfc 05.09.2019 18:46 # welmood-lfc
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    Если хочешь мне отротировать

    (ответить)

  2. melwood-lfc 05.09.2019 18:43 # melwood-lfc
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  3. welmood-lfc 05.09.2019 18:39 # welmood-lfc
    Да вы тут совсем окуели?
    Вставайте в ряд!
    Буду вам жёппы
    ротировать

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  4. jokerz 05.09.2019 18:20 # jokerz
    Во имя кого/чего Вагина вместила в себя орбуз? есть версии?

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  5. sisyazavr 05.09.2019 18:20 # sisyazavr
    Где Жиру?

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  6. largo-winch 05.09.2019 18:15 # largo-winch
    ------------ Алиссон -------------
    ТАА - Де Лигджчт - Ван Дейк - Робертсон
    Де Йонг - Эриксен - Сильва
    Месси - Мане - Стерлинг

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  7. dnssda 05.09.2019 18:01 # dnssda
    Как там оказался ДеХеа?

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  8. al-faarabi 05.09.2019 17:59 # al-faarabi
    финалистов лиги Европы Ляказзета, Обамеянга, Рэмси и еще других игроков нет
    все чаще сомневаюсь в адекватности помойки под названием Фифа

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  9. caxar 05.09.2019 17:58 # caxar
    Натуралы ставьте луцк. Посчитаем сколько нас осталось здесь.

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  10. lancerlancer1 05.09.2019 17:48 # lancerlancer1
    «москвичи», го бухать

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  11. caxar 05.09.2019 17:46 # caxar
    Без Варди список гавно

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  12. radik86radik 05.09.2019 17:41 # radik86radik
    Нет Обамы, одного из обладателей Золотой бутсы, зато Де Хеа каким-то хером после фееричного сезона затесался. Писец.

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  13. bezviz 05.09.2019 17:41 # bezviz
    Полузащитники: Эден Азар

    Нападающие: дермино, чмоне, сосолах

    Спецом для даунов, которые сравнивали забитые голы между полузащитником и напами

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  14. jokerz 05.09.2019 17:29 # jokerz
    Орну, когда в итоге пару игроков портовой помойки в сборную по блату втиснут. Этож бл фифа, там в Катаре зимой будет ЧМ..

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  15. skychnie-oboi 05.09.2019 17:24 # skychnie-oboi
    Ливерпуль король ЕВРОПІ.
    Фанам Ливерпуля надо выдать безвиз на все страны мира.

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  16. tursa 05.09.2019 17:23 # tursa
    ни одного пз лфк не добавили
    как минимум фабиньо должен быть в списке
    объективно лучший после канте

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  17. kanoniru-poker 05.09.2019 17:13 # kanoniru-poker
    зато есть Сон но нет лучшего бомьардира прошлого сезона АПЛ Обамеянга, что за список бля

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  18. chelsea88 05.09.2019 17:11 # chelsea88
    И ни одного игрока арсосала...)
    Вот он, уровень ёпт)

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  19. liverfun 05.09.2019 17:11 # liverfun
    алиссон
    трент-де лигт-ван дейк-робертсон
    де йонг-азар-силва
    это изи, тройка нападения сложнее, но месси точно будет там

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  20. largo-winch 05.09.2019 17:06 # largo-winch
    как это нет Вейналдума, уму не постижимо.
    Чувак отыграл каждый матч в составе победителей ЛЧ и собственноножно
    разъепал весь центр Барселоны в полуфинале.

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