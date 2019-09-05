Премьер-Лига обошла Ла Лигу по номинантам в символическую сборную World 11
Впервые с 2009 года английская Премьер-Лига делегировала наибольшее количество номинантов на попадание в символическую сборную ФИФА FIFPro World 11.
В опубликованном сегодня ФИФА списке из 55 игроков сразу 21 выступал за клубы Премьер-Лиги в прошлом сезоне. Испанская Ла Лига представлена 20 футболистами.
Если говорить о клубной принадлежности, то от "Барселоны" в списке 11 игроков, от "Реала" — девять, от "Манчестер Сити" — восемь, от "Ливерпуля" — семь.
На сей раз церемония вручения наград ФИФА пройдет в Милане 23 сентября.
Номинанты в символическую сборную FIFPro World 11 2019 года
Голкиперы, Алиссон ("Ливерпуль"), Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), Эдерсон ("Манчестер Сити", Ян Облак ("Атлетико"), Марк-Андре Тер Штеген ("Барселона").
Защитники: Жорди Альба ("Барселона"), Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Дани Алвес (ПСЖ / "Сан-Паулу"), Жоау Канселу ("Ювентус" / "Манчестер Сити"), Даниэль Карвахаль ("Реал"), Джорджо Кьеллини ("Ювентус"), Виргил Ван Дейк ("Ливерпуль"), Диего Годин ("Атлетико" / "Интер"), Йозуа Киммих ("Бавария"), Калиду Кулибали ("Наполи"), Эмерик Лапорт ("Манчестер Сити"), Маттейс Де Лигт ("Аякс" / "Ювентус"), Жерар Пике ("Барселона"), Серхио Рамос ("Реал"), Энди Робертсон ("Ливерпуль"), Алекс Сандро ("Ювентус"), Тиаго Силва (ПСЖ), Рафаэль Варан ("Реал"), Марсело ("Реал"), Кайл Уолкер ("Манчестер Сити"),
Полузащитники: Серхио Бускетс ("Барселона"), Каземиро ("Реал"), Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Кристиан Эриксен ("Тоттенхэм"), Френки Де Йог ("Аякс" / "Барселона"), Эден Азар ("Челси" / "Реал"), Нголо Канте ("Челси"), Тони Кроос ("Реал"), Артур Мело ("Барселона"), Лука Модрич ("Реал"), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед"), Иван Ракитич ("Барселона"), Бернарду Силва ("Манчестер Сити"), Душан Тадич ("Аякс"), Артуро Видаль ("Барселона").
Нападающие: Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"), Карим Бензема ("Реал"), Роберто Фирмино ("Ливерпуль"), Антуан Гризманн ("Атлетико" / "Барселона"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Садио Мане ("Ливерпуль"), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Лионель Месси ("Барселона"), Неймар (ПСЖ), Криштиану Роналду ("Ювентус"), Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Сон Хен Мин ("Тоттенхэм"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити"), Луис Суарес ("Барселона").
05.09.2019 17:00
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Во имя кого/чего Вагина вместила в себя орбуз? есть версии?
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Где Жиру?
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------------ Алиссон -------------
ТАА - Де Лигджчт - Ван Дейк - Робертсон
Де Йонг - Эриксен - Сильва
Месси - Мане - Стерлинг
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Как там оказался ДеХеа?
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финалистов лиги Европы Ляказзета, Обамеянга, Рэмси и еще других игроков нет
все чаще сомневаюсь в адекватности помойки под названием Фифа
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Натуралы ставьте луцк. Посчитаем сколько нас осталось здесь.
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«москвичи», го бухать
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Без Варди список гавно
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Нет Обамы, одного из обладателей Золотой бутсы, зато Де Хеа каким-то хером после фееричного сезона затесался. Писец.
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Полузащитники: Эден Азар
Нападающие: дермино, чмоне, сосолах
Спецом для даунов, которые сравнивали забитые голы между полузащитником и напами
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Орну, когда в итоге пару игроков портовой помойки в сборную по блату втиснут. Этож бл фифа, там в Катаре зимой будет ЧМ..
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Ливерпуль король ЕВРОПІ.
Фанам Ливерпуля надо выдать безвиз на все страны мира.
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ни одного пз лфк не добавили
как минимум фабиньо должен быть в списке
объективно лучший после канте
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зато есть Сон но нет лучшего бомьардира прошлого сезона АПЛ Обамеянга, что за список бля
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И ни одного игрока арсосала...)
Вот он, уровень ёпт)
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алиссон
трент-де лигт-ван дейк-робертсон
де йонг-азар-силва
это изи, тройка нападения сложнее, но месси точно будет там
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как это нет Вейналдума, уму не постижимо.
Чувак отыграл каждый матч в составе победителей ЛЧ и собственноножно
разъепал весь центр Барселоны в полуфинале.
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