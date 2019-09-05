Брат Погба: "Поль сосредоточится на этом сезоне"

Матиас Погба заверил, что его младший брат Поль будет играть в полную силу за "Манчестер Юнайтед" в этом сезоне.

Минувшим летом Поль Погба не делал секрета из своего желания покинуть "Олд Траффорд", однако "Реал" и "Ювентус" не решились на покупку игрока сборной Франции, которого "Юнайтед", по слухам, оценил в 200 миллионов фунтов.



Тем не менее, 26-летний полузащитник не собирается предаваться унынию, убежден Матиас.



"Поль знает, что ему уже не покинуть "Манчестер Юнайтед", поэтому он сосредоточится на этом сезоне".



"Прямо сейчас ему непросто, потому что на нем лежит большая ответственность в команде. Многие большие игроки ушли. Помимо его самого, там остался только один великий игрок в лице их голкипера Де Хеа, а это означает, что Полю придется много стараться в каждом матче", — сообщил Матиас El Chiringuito.