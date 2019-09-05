"Бавария" готова вернуться за Сане в январе

"Бавария" собирается вернуться за вингером "Манчестер Сити" Лероем Сане в январе.

Минувшим летом "Бавария" устроила настоящую кампанию, открыто декларируя свой интерес к Сане. Даже главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола признал, что его бывший клуб вскружил голову Лерою.



В начале августа в матче за Суперкубок Англии против "Ливерпуля" Сане надорвал крестообразные связки колена и выбыл на семь месяцев, после чего "Бавария" решила не выдвигать свое предложение по соотечественнику.



Как сообщает The Sun, "горожане" все еще надеются склонить 23-летнего игрока сборной Германии к новому контракту, но если к январю этого не произойдет, "Бавария" будет готова вернуться за Сане.



К январю у Лероя останется всего 18 месяцев от действующего контракта, и в Мюнхене надеются, что это заставит "Сити" снизить озвученную летом цену за вингера в размере 145 миллионов фунтов.