"Атлетико" вступил в борьбу за Эриксена

"Атлетико" стал очередным клубом, обозначившим свой интерес к полузащитнику "Тоттенхэма" Кристиану Эриксену.

Еще в начале июня объявив о своей готовности покинуть Северный Лондон, Эриксен так и не смог убедить никого из европейских грандов выкупить его у "шпор".



Однако к январю интерес к 27-летнему игроку сборной Дании совершенно точно вырастет, ведь к тому времени у Кристиана останется только шесть месяцев по контракту, и он получит право свободно вести переговоры с зарубежными клубами.



Лишь на днях пресса сообщала, что поспорить за Эриксена в январе готовы "Манчестер Юнайтед" и "Интер". А испанское издание AS утверждает, что "Атлетико" тоже не останется в стороне.



Спортивный директор "матрасников" Андреа Берта уже обсудил кандидатуру Эриксена с главным тренером Диего Симеоне и теперь ждет января, чтобы попытаться заполучить Кристиана.