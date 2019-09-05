Моуриньо отказался от покупки Ван Дейка в "Юнайтед"

Тренер Жозе Моуриньо отказался от приобретения защитника Виргила Ван Дейка в период своей работы в "Манчестер Юнайтед".

Перебравшись в "Ливерпуль" из "Саутгемптона" в январе 2018 как самый дорогой в мире защитник, Ван Дейк с лихвой оправдал свой ценник. Виргил помог "красным" превратиться в претендента на титул Премьер-Лиги, выиграть Лигу Чемпионов, а сам собрал множество индивидуальных наград, включая звание Игрока Года по версии УЕФА.



Тогда, посреди сезона 2017/18, интерес к Ван Дейку проявлял и "Юнайтед". По информации The Independent, Моуриньо лично заблокировал покупку Виргила, сообщив боссам клуба, что не нуждается еще в одном центральном защитнике.



К тому времени Моуриньо уже успел привести на "Олд Траффорд" Эрика Байи с Виктором Линделефом и по-прежнему надеялся раскрыть их талант. Однако спустя еще полгода Жозе уже сам попросил клуб купить ему центрального защитника, что так и не было сделано, но сильно ухудшило отношения португальского специалиста с руководством "Юнайтед".