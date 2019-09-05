Моуриньо отказался от покупки Ван Дейка в "Юнайтед"

Виргил Ван Дейк Тренер Жозе Моуриньо отказался от приобретения защитника Виргила Ван Дейка в период своей работы в "Манчестер Юнайтед".

Перебравшись в "Ливерпуль" из "Саутгемптона" в январе 2018 как самый дорогой в мире защитник, Ван Дейк с лихвой оправдал свой ценник. Виргил помог "красным" превратиться в претендента на титул Премьер-Лиги, выиграть Лигу Чемпионов, а сам собрал множество индивидуальных наград, включая звание Игрока Года по версии УЕФА.

Тогда, посреди сезона 2017/18, интерес к Ван Дейку проявлял и "Юнайтед". По информации The Independent, Моуриньо лично заблокировал покупку Виргила, сообщив боссам клуба, что не нуждается еще в одном центральном защитнике.

К тому времени Моуриньо уже успел привести на "Олд Траффорд" Эрика Байи с Виктором Линделефом и по-прежнему надеялся раскрыть их талант. Однако спустя еще полгода Жозе уже сам попросил клуб купить ему центрального защитника, что так и не было сделано, но сильно ухудшило отношения португальского специалиста с руководством "Юнайтед".


Метки Ван Дейк, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 05.09.2019 13:00

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  1. zhanik7 05.09.2019 14:16 # zhanik7
    Ска!!! Тварь мразь обоссанная! Всякий шлак притащил в МЮ и еше этот мега баласт виде Санчеса! Не одного норм топ игрока не купил!!!

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  2. largo-winch 05.09.2019 13:26 # largo-winch
    ну тогда эррера топ играл в центре и никого не подпускал в оборону. а ща в центре эмью шапито и вся подноготная защитников эмью всплыла наружу

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  3. mancunia-planet 05.09.2019 13:09 # mancunia-planet
    В натуре, пидарас бл!

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  4. mancunia-planet 05.09.2019 13:08 # mancunia-planet
    В позапрошлом сезоне у Юнайтед оборона не была проходным двором, много не пропускали, нахер он не нужен был. А сейчас это лучший защ после Магуайра.

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  5. manchester-united 05.09.2019 13:01 # manchester-united
    Вот же пидapac.

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