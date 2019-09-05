"Сити" собирается купить защитника в январе

"Манчестер Сити" задумывается о приобретении центрального защитника в зимнее трансферное окно.

Напомним, минувшим летом "горожане" не смогли найти замену для Венсана Компани, проиграв борьбу соседям из "Манчестер Юнайтед" за Харри Магуайра.



На текущей неделе "Сити" столкнулся с последствиями — Эмерик Лапорт перенес операцию на колене и теперь, как ожидается, пропустит остаток календарного года.



В результате главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола остался лишь с Джоном Стоунсом и Николасом Отаменди из числа центральных защитников, и это выглядит огромной проблемой для борьбы на четырех фронтах.



Как утверждает Daily Mirror, изначально Гвардиола планировал приобрести центрального защитника после окончания сезона, но травма Лапорта может заставить его сделать это уже в январе.



Ближайшие месяцы скауты чемпионов Премьер-Лиги будут искать подходящего игрока, который смог бы укрепить состав "Сити" на вторую половину сезона.