Скоулз не верит, что МЮ выиграет Премьер-Лигу в ближайшие пару лет

Пол Скоулз и Оле Гуннар Сульшер Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз считает, что в ближайшие пару лет "красные дьяволы" не будут претендовать на победу в Премьер-Лиге.

Завершив прошлый сезон только на шестой позиции, новую кампанию "Юнайтед" тоже начал неубедительно и никак не может победить с разгрома над "Челси" в первом туре.

По мнению Скоулза, главному тренеру "дьяволов" Оле Гуннару Сульшеру потребуется гораздо больше времени, чтобы нагнать конкурентов по Премьер-Лиге.

"Думаю, на шансах "Юнайтед" выиграть титул в ближайшие пару лет можно практически поставить крест. Оле Гуннару Сульшеру потребуется четыре-пять трансферных окон, чтобы вычистить все, что он хочет отсюда вычистить".

"Юнайтед" будет оставаться за спиной "Манчестер Сити", "Ливерпуля", "Челси" и "Тоттенхэма". Думаю, нужно быть терпеливыми к молодым игрокам, но опытные игроки должны прибавить".

"Мы раз за разом видим, как много ошибок совершают опытные игроки. Молодым игрокам сложно приходить в такого рода команду", — цитирует Скоулза Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Скоулз, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 05.09.2019 11:00

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  1. keane16 05.09.2019 11:22 # keane16
    Да не, серьезно? Нихуя себе постанова

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  2. scouser2005 05.09.2019 11:19 # scouser2005
    Пол Скоулз на полу скользь.. Такая у вас сульшерность..

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  3. mancunia-planet 05.09.2019 11:09 # mancunia-planet
    Это нереально сейчас, только две команды могут Сити и его запас.

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  4. liverpool1892est 05.09.2019 11:05 # liverpool1892est
    Блять еще один сраный капитан-очевидность...

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