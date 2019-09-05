Скоулз не верит, что МЮ выиграет Премьер-Лигу в ближайшие пару лет

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз считает, что в ближайшие пару лет "красные дьяволы" не будут претендовать на победу в Премьер-Лиге.

Завершив прошлый сезон только на шестой позиции, новую кампанию "Юнайтед" тоже начал неубедительно и никак не может победить с разгрома над "Челси" в первом туре.



По мнению Скоулза, главному тренеру "дьяволов" Оле Гуннару Сульшеру потребуется гораздо больше времени, чтобы нагнать конкурентов по Премьер-Лиге.



"Думаю, на шансах "Юнайтед" выиграть титул в ближайшие пару лет можно практически поставить крест. Оле Гуннару Сульшеру потребуется четыре-пять трансферных окон, чтобы вычистить все, что он хочет отсюда вычистить".



"Юнайтед" будет оставаться за спиной "Манчестер Сити", "Ливерпуля", "Челси" и "Тоттенхэма". Думаю, нужно быть терпеливыми к молодым игрокам, но опытные игроки должны прибавить".



"Мы раз за разом видим, как много ошибок совершают опытные игроки. Молодым игрокам сложно приходить в такого рода команду", — цитирует Скоулза Sky Sports.