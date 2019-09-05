"Челси" ищет нового титульного спонсора

Челси "Челси" ведет поиски нового партнера на роль титульного спонсора клуба.

В данный момент титульным спонсором победителей Лиги Европы является Yokohama Rubber, однако пятилетний контракт с японской компанией стоимостью 200 миллионов фунтов истекает уже в следующем году.

Как сообщает The Athletic, "Челси" продолжает диалог с Yokohama о продлении сотрудничества, но параллельно решил обратиться на рынок и поискать более щедрого спонсора.

Когда "синие" заключали этот спонсорский контракт в 2015 году, он был вторым самым крупным в Премьер-Лиге. С тех пор "Арсенал", "Ливерпуль", "Тоттенхэм"и "Манчестер Юнайтед" заключили сделки на тех же или еще более выгодных условиях.


Метки Yokohama Rubber, спонсоры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.09.2019 10:00

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Последние комментарии:




  1. j-silver 05.09.2019 10:20 # j-silver
    Вроде недавно еще в самсунге бегали, а уже с йокогамой заканчивается

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  2. moneymaker 05.09.2019 10:19 # moneymaker
    Мда, продались китайской хуете кинув топовый Самсунг. После покрышек китайских ни одна норм фирма не будет спонсировать этот крысятник.

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  3. mixmaster 05.09.2019 10:18 # mixmaster
    chelseapride пусть проспонсирует

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  4. shymkentski 05.09.2019 10:09 # shymkentski
    Верните самсунг епта

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  5. liverpool1892est 05.09.2019 10:04 # liverpool1892est
    Только Samsung...

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  6. monsieurgood 05.09.2019 10:03 # monsieurgood
    го fapl.ru в спонсоры

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