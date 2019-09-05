"Челси" ищет нового титульного спонсора
"Челси" ведет поиски нового партнера на роль титульного спонсора клуба.
В данный момент титульным спонсором победителей Лиги Европы является Yokohama Rubber, однако пятилетний контракт с японской компанией стоимостью 200 миллионов фунтов истекает уже в следующем году.
Как сообщает The Athletic, "Челси" продолжает диалог с Yokohama о продлении сотрудничества, но параллельно решил обратиться на рынок и поискать более щедрого спонсора.
Когда "синие" заключали этот спонсорский контракт в 2015 году, он был вторым самым крупным в Премьер-Лиге. С тех пор "Арсенал", "Ливерпуль", "Тоттенхэм"и "Манчестер Юнайтед" заключили сделки на тех же или еще более выгодных условиях.
05.09.2019 10:00
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Последние комментарии:
Вроде недавно еще в самсунге бегали, а уже с йокогамой заканчивается
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Мда, продались китайской хуете кинув топовый Самсунг. После покрышек китайских ни одна норм фирма не будет спонсировать этот крысятник.
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chelseapride пусть проспонсирует
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Верните самсунг епта
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Только Samsung...
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го fapl.ru в спонсоры
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