"Челси" ищет нового титульного спонсора

"Челси" ведет поиски нового партнера на роль титульного спонсора клуба.

В данный момент титульным спонсором победителей Лиги Европы является Yokohama Rubber, однако пятилетний контракт с японской компанией стоимостью 200 миллионов фунтов истекает уже в следующем году.



Как сообщает The Athletic, "Челси" продолжает диалог с Yokohama о продлении сотрудничества, но параллельно решил обратиться на рынок и поискать более щедрого спонсора.



Когда "синие" заключали этот спонсорский контракт в 2015 году, он был вторым самым крупным в Премьер-Лиге. С тех пор "Арсенал", "Ливерпуль", "Тоттенхэм"и "Манчестер Юнайтед" заключили сделки на тех же или еще более выгодных условиях.