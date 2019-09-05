"Вест Хэм" может подписать Манджукича в январе
Нападающий "Ювентуса" Марио Манджукич может приехать в Премьер-Лигу в январе, не сумев перейти в "Манчестер Юнайтед" минувшим летом.
В прошлом месяце Манджукич был целью для "красных дьяволов", когда те находились на пороге расставания с Ромелу Лукаку.
Однако главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер, что 33-летний хорват слишком медлителен для того стремительного и энергичного футбола, в который он хочет играть.
Марио так и остался в Турине, где его перспективы получать игровые минуты весьма туманны. Уже в январе ветеран может вновь задуматься о смене клуба.
Как утверждает Daily Mirror, этим надеется воспользоваться "Вест Хэм", который в минувшее трансферное окно избавился сразу от четырех нападающих и пригласил им на замену только Себастьяна Алле, а на днях потерял с травмой Мичейла Антонио.
05.09.2019 09:00
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лучше любого нападающего мю
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В АПЛ этого топаря!
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