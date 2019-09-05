"Атлетик" и "Реал Сосьедад" следят за Аспиликуэтой

Испанские клубы "Атлетик" и "Реал Сосьедад" обратили внимание на ситуацию своего соотечественника Сесара Аспиликуэты в "Челси".

Аспиликуэта целиком сыграл четыре первых матча "синих" в новом сезоне Премьер-Лиги, однако был неубедителен, а команда пропустила аж девять голов в этих четырех последних матчах.



В данный момент главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард дожидается, пока из лазарета вернется 19-летний Рис Джеймс, который, как ожидается, получит возможность стать основным правым защитником команды.



Как сообщает Daily Mirror, высока вероятность, что Аспиликуэте придется искать новый клуб, если он захочет играть регулярно. Эта ситуация не осталась без внимания со стороны клубов испанской Ла Лиги.



"Атлетик" и "Реал Сосьедад" будут готовы сделать свои ходы, как только у 30-летнего Аспиликуэты возникнут затруднения с попаданием в стартовый состав "Челси".