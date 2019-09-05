Санчес рассказал о планах на будущее
Нападающий Алексис Санчес рассказал о своих планах после завершения аренды в "Интере".
До конца сезона 2019/20 Санчес будет выступать за клуб Серии А на правах аренды, которая не предусматривает опции продления или последующего выкупа игрока.
Таким образом, следующим летом "Манчестер Юнайтд" снова придется ломать голову, как поступить с Алексисом. Сам 30-летний чилиец планирует играть в Европе.
"Меня уже звали в Майами играть за клуб Дэвида Бекхэма, но у меня в запасе остается еще шесть или пять лет выступлений на хорошем уровне в Европе. Однажды я могу отправиться в Соединенные Штаты. Я бы хотел поиграть в МЛС, это лига растет и очень хороша", — цитирует Санчеса Manchester Evening News.
05.09.2019 07:00
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5-6 лет на хорошем уровне в Европе, да-да.
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