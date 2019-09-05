Санчес рассказал о планах на будущее

Алексис Санчес Нападающий Алексис Санчес рассказал о своих планах после завершения аренды в "Интере".

До конца сезона 2019/20 Санчес будет выступать за клуб Серии А на правах аренды, которая не предусматривает опции продления или последующего выкупа игрока.

Таким образом, следующим летом "Манчестер Юнайтд" снова придется ломать голову, как поступить с Алексисом. Сам 30-летний чилиец планирует играть в Европе.

"Меня уже звали в Майами играть за клуб Дэвида Бекхэма, но у меня в запасе остается еще шесть или пять лет выступлений на хорошем уровне в Европе. Однажды я могу отправиться в Соединенные Штаты. Я бы хотел поиграть в МЛС, это лига растет и очень хороша", — цитирует Санчеса Manchester Evening News.


Метки Интер, Манчестер Юнайтед, Санчес

Автор mihajlo   

Дата 05.09.2019 07:00

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