Долгая прогулка Теему Пукки

Теему Пукки стал настоящим откровением первых четырех туров в английской Премьер-Лиге. Форвард "Норвича" и сборной Финляндии начал свое знакомство с элитой с пяти голов и одной результативной передачи, забив "Ливерпулю" и "Челси" и огорчив хет-триком "Ньюкасл". Не менее крут Пукки и в сборной своей страны, с которой претендует на попадание на Евро-2020.

В эпоху астрономических цен на футболистов и невероятно высоких зарплат, заполучить бесплатно форварда, который забьет 30 мячей за сезон — невиданная удача, улыбнувшаяся прошлым летом "Норвич Сити". Теему Пукки приходил в команду для увеличения конкуренции и тактических вариантов в атаке, но быстро сумел превратиться в главного бомбардира "канареек" и народного героя Нориджа.



Его бомбардирские успехи на старте нового сезона на новом уровне удивили всех, кроме фанов "канареек", уже осознавших, что в их команде есть форвард, готовый прогрессировать и в 29 лет, обладающий талантами, актуальными на любом уровне. Пукки — типичный финн по ментальности, и его стиль игры также можно проецировать на национальность нападающего. Теему не суетится, хладнокровно выбирает момент для удара в одно касание и с заслуживающим уважения постоянством находит голевые моменты в штрафной. Его сложно назвать мощным нападающим, он не слишком удачно играет головой, да и не обладает особой скоростью. Но у Пукки проснулось голевое чутье, которое по какой-то причине не проявилось на ранних периодах карьеры финского форварда, и это качество вместе с его потрясающей работоспособностью, помогает ему заявить о себе в английском футболе.



Родившийся в финском городе Котка Теему дебютировал на взрослом уровне уже в 16 лет — в команде из родного города "Коткан Тыоваен Паллолият" или просто — КТП. В то время команда играла в четвертом дивизионе, что и способствовало активному использованию молодежи в основном составе. Сложно поверить, что скауты "Севильи" заметили Теему Пукки в такой глухой "трясине" — куда вероятнее, что увидели они форварда в юношеской сборной Финляндии, где он выделялся с первых матчей.



Сейчас, когда Пукки доказал свою профпригодность в английском футболе, весьма странным кажется тот факт, что он с юных лет осознанно обходил Туманный Альбион стороной. Удивительно, но форвард из страны, где лучшие футболисты играли в английской Премьер-Лиге, мечтал о том, чтобы играть в испанской Ла Лиге. Позже Пукки объяснял это тем, что с детства не очень любил играть головой, считая, что в Англию ему без этого не стоит соваться. Только когда Пукки перебрался в "Норвич", был разбит засевший в его голове стереотип о том, что английский футбол — это лонг-боллы и постоянные единоборства.



Оказавшись в 18 лет в академии "Севильи", Пукки столкнулся с рядом проблем за пределами поля — ему было очень сложно привыкнуть к жаркому климату, да и в целом ему было сложно в новой стране, даже с учетом того, что мама Тейя уволилась с работы и переехала вместе с ним.



"Моя мама взяла перерыв на работе, чтобы приехать в Испанию со мной. Это было действительно полезно, но у меня были большие проблемы с испанским языком. В молодости я был очень стеснительным — более застенчивым, чем сейчас. Чтобы жить за границей, нужно меняться, но я в то время был к этому не готов. То был очень сложный период, и в конце концов ничего не получилось, но я бы не стал ничего менять".



После всего одного выхода на поле в составе "Севильи" за два года Пукки принял решение вернуться в Финляндию, где достаточно быстро восстановил свою репутацию одного из самых талантливых финских игроков в местном гранде — ХИКе. Выиграв два титула чемпиона Финляндии, Пукки снова отважился на вояж в Европу, но на сей раз выбрал более подходящую ему по менталитету Германию, подписав контракт с "Шальке-04".



В Германии у Теему дела пошли немного лучше, чем в "Севилье", но он никак не мог стать полноценным игроком основы, перебиваясь ролью джокера, выходящего на замену. Позже сам форвард скажет о том, что у него были проблемы с концентрацией и уверенностью в себе, но полученный опыт пошел ему на пользу, как и период в "Селтике", где Пукки также не смог стать кем-то более значимым, чем игрок ротации.



"Все пошло не так, как я планировал — они ожидали, что я буду забивать чаще", — говорит Теему. "Если бы я был там сейчас, то определенно выполнял бы свою работу лучше. Последние четыре года здорово изменили меня. Но именно неудачный опыт в "Шальке-04" и "Селтике" помог мне стать тем, кем я есть сейчас".



Стать тем, кем он есть сейчас, Теему смог в датском "Брондбю", где провел четыре плодотворных сезона. Вместе с клубом из пригорода Копенгагена он выиграл Кубок Дании и хорошо проявил себя в еврокубках, а лучшими его сезонами стали 2016/17 и 2017/18, когда он забил 20 и 17 мячей. Интересно, что менеджером датского клуба в то время был немец Александер Цорнигер, а сейчас Пукки расцвел в "Норвиче" при другом немецком менеджере — Даниэле Фарке.



Идея пригласить Пукки в "Норвич" возникла не спонтанно — спортивный директор "канареек" Стюарт Уэббер наблюдал за финским форвардом шесть предыдущих лет, еще когда работал в "Вулверхэмптоне", но созрел для его приглашения только летом 2018 года, когда у Пукки закончился контракт с "Брондбю". Интересно, что когда Уэббер с главным скаутом "Норвича" Кираном Скоттом решили отправиться на финальный просмотр Пукки, их самолет не взлетел из-за поломки двигателя, но в "Норвиче" это не сочли плохой приметой, и уже 1 июля 2018 года Пукки стал "канарейкой".



"У меня не было чрезмерных ожиданий, когда я подписывал контракт с "Норвичем", — вспоминает то время Пукки. "Я знал, что способен добиться успеха, но никогда не ожидал, что смогу забить в Англии 29 голов за сезон. Сейчас я в Премьер-Лиге, мне 29 лет, и это был долгий путь. Было много работы над собой и преданности футболу в те дни, когда хотелось все бросить. Я играл в многих странах, и, кажется, сейчас все сделанное окупилось".



"Только в "Брондбю" я понял, как важно поддерживать хорошую форму и постоянно быть в игре. Я думаю, что так получилось потому, что мы начали предсезонку с немецким тренером Цорнингером, который изменил мое понимание футбола. Я стал чаще отходить за мячом в глубину поля, работать на оборону и, таким образом, был более полезным для команды и не выключался из игры, как часто случалось раньше".



"Когда я переходил в "Норвич", то думал, что они играют в лонг-болл, но оказалось, что все совсем не так. Мы хотим играть за счет владения мячом, через короткий пас. У нас много движения, много забеганий от парней, много коротких передач. И мы создаем много моментов, что действительно важно для меня".



Изначально Пукки использовали как чистого форварда на "Кэрроу Роуд", предполагая, что его энергия и рывки будут беспокоить защитников. Но после не слишком удачного старта сезона Даниэль Фарке увидел, что в сборной Финляндии Пукки играет глубже и очень эффективен там в такой роли. Немецкий тренер попросил Пукки играть в схожем стиле и в "Норвиче", что помогло финну раскрепоститься — уже в следующем матче он забил решающий мяч, а затем голы от Пукки посыпались как из рога изобилия. Он не забивал дальними ударами, не слишком часто играл головой, но в штрафной площадке чувствовал себя как рыба в воде в игре низом. У Пукки очень точный удар, который он зачастую направляет в угол ворот, ближе к штанге, что мы могли уже заметить по первым матчам Премьер-Лиги.



Финн старается открываться в штрафной под удары в одно касание, так как именно такой футбол делает его наиболее опасным для защитников противника и эффективных для собственной команды. Тот факт, что в "Норвиче" стиль финна оказался востребованным — большая удача для Теему и мудрость скаутов, понимавших, что именно может предложить финн задолго до того, как он оказался в составе "канареек".



Сейчас Пукки на виду не только в клубе, но и в сборной, с которой имеет исторический шанс прорваться в финальную часть Евро-2020. Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва построил игру своей команды так, что может максимально эффективно использовать своих немногочисленных топовых игроков. Финны играют строго от обороны, а в атаке рассчитывают на умение Пукки цепляться за мячи и его нынешнюю королевскую реализацию голевых моментов.



В Лиге Наций финны победили в своей группе, выиграв половину матчей со счетом 1:0. Во всех этих матчах единственный гол забивал именно Теему. Теперь сборной Финляндии предстоит сыграть в финальном турнире Лиги Наций за путевку на Евро-2020, но и в классическом отборе команда Канервы играет неплохо — уступив Италии, финны обыграли Армению, Боснию и Лихтенштейн, а Пукки забил в этих матчах трижды. В четверг Финляндия будет принимать жаждущую отомстить за неудачу в Лиге Наций Грецию, и от Пукки ждут очередного победного гола, который еще больше приблизит финнов к Евро-2020.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru