Венгер назвал один свой матч, в котором он бы хотел видеть VAR

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер назвал один матч из своей карьеры, в котором он бы хотел задействовать систему VAR.

Венгер тренировал "канониров" на протяжении 22 сезонов, за это время выиграв три титула Премьер-Лиги и семь Кубков Англии.



Также Арсен был в шаге от победы в Лиге Чемпионов, однако финал 2006 года "Арсенал" проиграл "Барселоне" со счетом 2:1. 69-летний француз чувствует, что VAR могла бы выручить его команду в том памятном матче.



"В каком своем матче я бы хотел, чтобы была VAR? Это финал Лиги Чемпионов, потому что Это'О, как я думаю, забил ответный гол из офсайда. Это могло бы изменить историю футбольного клуба "Арсенал", — сообщил Венгер beIN Sports.