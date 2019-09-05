Венгер назвал один свой матч, в котором он бы хотел видеть VAR
Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер назвал один матч из своей карьеры, в котором он бы хотел задействовать систему VAR.
Венгер тренировал "канониров" на протяжении 22 сезонов, за это время выиграв три титула Премьер-Лиги и семь Кубков Англии.
Также Арсен был в шаге от победы в Лиге Чемпионов, однако финал 2006 года "Арсенал" проиграл "Барселоне" со счетом 2:1. 69-летний француз чувствует, что VAR могла бы выручить его команду в том памятном матче.
"В каком своем матче я бы хотел, чтобы была VAR? Это финал Лиги Чемпионов, потому что Это'О, как я думаю, забил ответный гол из офсайда. Это могло бы изменить историю футбольного клуба "Арсенал", — сообщил Венгер beIN Sports.
05.09.2019 00:05
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