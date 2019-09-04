Алиссон назвал свой самый важный сейв в карьере

Голкипер "Ливерпуля" Алиссон назвал свой самый запоминающийся сейв в карьере.

Присоединившись к "красным" летом 2018 из "Ромы" в статусе самого дорогого голкипера мира, Алиссон окончательно решил вратарский вопрос, вызывавший головную боль у главного тренера Юргена Клоппа несколько лет.



26-летний бразилец помог "Ливерпулю" выиграть Лигу Чемпионов, а на прошлой неделе получил награду лучшему голкиперу прошлого сезона по версии УЕФА.



В период выступлений за мерсисайдский клуб Алиссон совершил немало зрелищных и полезных для команды сейвов, но один запомнился ему особенно.



"Сложно выбрать только один. Но я думаю, свой самый важный сейв я совершил против "Наполи" на "Энфилде" после удара Аркадиуша Милика. То были заключительные минуты последнего матча на групповом этапе", — сообщил Алиссон Marca.



Добавим, что в данный момент Алиссон проходит реабилитацию после травмы икроножной мышцы, полученной в матче первого тура Премьер-Лиги против "Норвича". Liverpool Echo ожидает, что первый номер сборной Бразилии успеет поправить свое здоровье за время международного перерыва.