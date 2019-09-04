Абрахэм по-прежнему планирует выступать за сборную Англии

Нападающий "Челси" Тэмми Абрахэм по-прежнему связывает свою международную карьеру со сборной Англии.

Напомним, несмотря на два дубля в двух последних матчах за "синих", 21-летний Абрахэм не был вызван в сборную Англии на поединки против Болгарии и Косово в рамках отбора к Евро-2020.



Взрослая международная карьера Тэмми так и ограничивается двумя товарищескими матчами за "трех львов", сыгранными еще в позапрошлом году.



Учитывая обстоятельства, появились опасения, что нетерпеливость Абрахэма может подтолкнуть его к тому, чтобы принять предложение выступать за сборную Нигерии, откуда родом отец Тэмми.



Президент Федерации футбола Нигерии Амаджу Пинник даже заявил на днях, что Абрахэм обещал ему отложить вопрос со своим международным будущим до апреле 2020.



Однако The Telegraph удалось выяснить, что молодой нападающий не устанавливал такого дедлайна и готов терпеливо ждать шанса от главного тренера англичан Гарета Саутгейта.



Абрахэм едва ли сможет опередить Маркуса Рэшфорда или Харри Кейна, если те будут здоровы, но оставить за бортом национальной команды Каллума Уилсона или Джесси Лингарда ему вполне под силу.