Невилл уверен, что МЮ на правильном пути при Сульшере

Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл уверен, что Оле Гуннар Сульшер ведет "красных дьяволов" правильным путем.

Начав сезон с победы 4:0 над Челси", больше "Юнайтед" выиграть не может. Команда Сульшер последовательно потеряла очки против "Вулверхэмптона", "Кристал Пэлас" и "Саутгемптона", однако Невилл не переживает по этому поводу.



"Когда у тебя молодая команда, как у "Манчестер Юнайтед", то многие твои игроки развиваются и стараются стать лучше. Думаю, у них будет еще много результатов вроде матчей против "Вулверхэмптона" и "Саутгемптона", когда они играли довольно неплохо".



"Фанаты "Юнайтед" испытывают некоторое разочарование, учитывая положение клуба в прежние времена. Они все еще помнят об огромных успехах при сэре Алексе Фергюсоне, но с тех пор прошло уже шесть или семь лет. Разочарование имеет место, настоящее разочарование, и им не кажется, что клуб на правильном пути".



"Но я думаю, они на правильном пути, потому что в первую очередь "Юнайтед" нужно собрать в раздевалке коллектив людей, которые хотят быть здесь. И забудьте, насколько они талантливы".



"То, чего добились Пеп Гвардиола в "Манчестер Сити" и Юрген Клопп в "Ливерпуле", потребовало времени".



"У Гвардиолы ушло 12 месяцев и три трансферных окна, потому что поначалу его команда была лучше. Клоппу потребовалось три или четыре года, чтобы полностью изменить культуру и чтобы команда полностью прониклась его стилем, его культурой и тем, что он хочет делать".



"Это требует времени. Ситуация Сульшера больше похоже на ситуацию, когда Клопп принял "Ливерпуль", чем на Гвардиолу в "Сити". Учитывая это, люди на "Олд Траффорд" должны запастись большим терпением, и временами они будут испытывать разочарование".



"Такие результаты, как против "Саутгемптона", "Вулверхэмптона" и "Кристал Пэлас" еще будут, но когда смотришь за этой командой, многие ее принципы выглядят правильно".



"Кажется, что они играют правильным образом. Вы видели, как Даниэль Джеймс забил тот гол и как они стараются играть".



"Они делают это в правильном стиле. У них есть стержень, но им все еще предстоит проделать большой путь, и этот путь не будет гладким", — сообщил Невилл в своем свежем подкасте.