Невилл уверен, что МЮ на правильном пути при Сульшере
Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл уверен, что Оле Гуннар Сульшер ведет "красных дьяволов" правильным путем.
Начав сезон с победы 4:0 над Челси", больше "Юнайтед" выиграть не может. Команда Сульшер последовательно потеряла очки против "Вулверхэмптона", "Кристал Пэлас" и "Саутгемптона", однако Невилл не переживает по этому поводу.
"Когда у тебя молодая команда, как у "Манчестер Юнайтед", то многие твои игроки развиваются и стараются стать лучше. Думаю, у них будет еще много результатов вроде матчей против "Вулверхэмптона" и "Саутгемптона", когда они играли довольно неплохо".
"Фанаты "Юнайтед" испытывают некоторое разочарование, учитывая положение клуба в прежние времена. Они все еще помнят об огромных успехах при сэре Алексе Фергюсоне, но с тех пор прошло уже шесть или семь лет. Разочарование имеет место, настоящее разочарование, и им не кажется, что клуб на правильном пути".
"Но я думаю, они на правильном пути, потому что в первую очередь "Юнайтед" нужно собрать в раздевалке коллектив людей, которые хотят быть здесь. И забудьте, насколько они талантливы".
"То, чего добились Пеп Гвардиола в "Манчестер Сити" и Юрген Клопп в "Ливерпуле", потребовало времени".
"У Гвардиолы ушло 12 месяцев и три трансферных окна, потому что поначалу его команда была лучше. Клоппу потребовалось три или четыре года, чтобы полностью изменить культуру и чтобы команда полностью прониклась его стилем, его культурой и тем, что он хочет делать".
"Это требует времени. Ситуация Сульшера больше похоже на ситуацию, когда Клопп принял "Ливерпуль", чем на Гвардиолу в "Сити". Учитывая это, люди на "Олд Траффорд" должны запастись большим терпением, и временами они будут испытывать разочарование".
"Такие результаты, как против "Саутгемптона", "Вулверхэмптона" и "Кристал Пэлас" еще будут, но когда смотришь за этой командой, многие ее принципы выглядят правильно".
"Кажется, что они играют правильным образом. Вы видели, как Даниэль Джеймс забил тот гол и как они стараются играть".
"Они делают это в правильном стиле. У них есть стержень, но им все еще предстоит проделать большой путь, и этот путь не будет гладким", — сообщил Невилл в своем свежем подкасте.
04.09.2019 21:00
Просмотров: 668
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Но не на пути правильном с таким директором как Вудворт
(ответить)
Сцуко, ну что за наркоманы эти скумы, им все божья роса.
(ответить)
Этот Невилл через пол года будет говорить обратное
(ответить)
Да Гарик надо что Мю что Челси несколько годков чтоб бится за победу в АПЛ. Докупая каждое трансферное окно по несколько точечных приобретений
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий