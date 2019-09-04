Уго Льорис не верит в чемпионство "Тоттенхэма"

Капитан "Тоттенхэма" Уго Льорис заявил, что в данный момент не видит у своей команды шансов выиграть Премьер-Лигу.

Позади только четыре тура Премьер-Лиги, а "шпоры" уже отстают от вершины таблицы на пять очков, одержав только одну победу.



Льорис чувствует, что его команда вновь не сможет составить конкуренцию "Манчестер Сити" и "Ливерпулю", но оставляет место для сюрприза.



"У "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" есть опыт, и это очень боеспособные команды. Нам же, думаю, чего-то не хватает в данный момент. С дальнейшим течением сезона станет видно, потому что в футболе все может измениться очень быстро".



"Самое важное, чтобы мы были сосредоточены на себе, набирали очки и обрели стабильность в лиге. А к апрелю-марту станет видно, где мы располагаемся в таблице".



"То будет момент, когда ты можешь завоевать путевку в еврокубки или трофеи — или остаться без всего этого. В данный момент мы не хотим терять концентрацию из-за такого рода вопросов", — цитирует Льориса Daily Mirror.