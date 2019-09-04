Джака считает, что его критикуют несправедливо

Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака заявил, что находит несправедливой критику, которая обрушилась на него после дерби с "Тоттенхэмом".

Напомним, именно Джака стал виновником назначения пенальти в воскресном дерби Северного Лондона на "Эмирейтс". Гранит позволил "шпорам" удвоить счет и заставил "канониров" прикладывать героические усилия к спасению матча, который завершился со счетом 2:2.



Несколько дней Джаку отчаянно критиковали медиа, болельщики и эксперты, однако сам швейцарец считает, что его несправедливо выделяют из-за потери "Арсеналом" очков.



"Конечно, критика есть всегда. Думаю, мы провели хороший матч в дерби Северного Лондона. Я совершил ошибку, которая повлекла назначение пенальти, но если вы видели игру, то знаете, что мы могли победить".



"Мы имели множество моментов, но таков футбол. Никто не говорит о созданных моментах, никто не говорит, сколько шансов мы упустили. Они говорят об ошибках".



"Это часть футбола", — цитирует Джаку Sky Sports.