Вермален: "Арсенал" выступит лучше, чем в прошлом сезоне"

Бывший капитан "Арсенала" Томас Вермален ожидает, что этот сезон сложится для команды Унаи Эмери лучше, чем предыдущий.

Прошлый сезон "канониры" завершили только на пятой позиции в Премьер-Лиге, уступив взявшему титул "Манчестер Сити" 28 очков.



Этим летом Эмери изрядно перетряхнул состав своей команды, в том числе обновив клубный рекорд покупкой Николя Пепе, и Вермален убежден, что "Арсенал" стал сильнее.



"Арсенал" прибавил благодаря приглашенным летом игрокам. Думаю, они хорошо потрудились на трансферном рынке".



"Это новый "Арсенал", но это не означает, что этот сезон будет хуже или сложнее".



"Конечно, новым игрокам нужно адаптироваться, но у них есть хороший тренер, который хочет играть в футбол. Я ожидаю, что они выступят лучше, чем в прошлом году", — цитирует Вермалена Sky Sports.